Chorosińska poucza o małżeństwie w TV Trwam. Widzowie przypominają jej przeszłość i nie mają litości

Dominika Chorosińska i jej mąż w TV Trwam

Dominika i Michał Chorosińscy zagościli niedawno w studiu TV Trwam. Tematem rozmowy z małżeństwem z wieloletnim stażem był przepis na udany i trwały związek. Była aktorka i jej mąż dzieli się swoimi doświadczeniami, przekonując widzów, że podstawą jest rozmowa, wzajemna troska i nieustanne dbanie o relację. W trakcie dyskusji poruszono również temat wychowywania dzieci.

Jeżeli jest źle między małżonkami, to jak może być dobrze w dalszych relacjach? Dzieci to widzą, pewnie gdzieś tam cierpią, z tego powodu tracą poczucie bezpieczeństwa, więc tutaj jest pełna zgoda co do tego, że relacje małżonków są bardzo ważne. Ale kluczowe pytanie jest, jak to zrobić? - powiedział Michał Chorosiński.

Posłanka PiS Dominika Chorosińska o radach małżeńskich i sumieniu

W trakcie wywiadu Dominika Chorosińska, obecna posłanka PiS, przedstawiła swoje sposoby na pielęgnowanie małżeństwa, wskazując na wagę komunii, czystego sumienia i poczucia humoru. „Ojciec Święty powiedział, że by trwać w małżeństwie, trzeba chodzić do komunii, [...] a więc dbać o swoje sumienie. I druga rzecz - mieć poczucie humoru. Często tak się zdarza, że pierwsze poważne konflikty w małżeństwie wynikają z tego, że pojawia się dziecko i jest takie, można powiedzieć, skupienie duże na dziecku” – stwierdziła na antenie TV Trwam. Była aktorka dodała również, że kobieta powinna uczyć swoje dzieci, iż to mąż jest najważniejszą osobą w jej życiu. Ta wypowiedź wywołała ogromne emocje wśród internautów.

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Dominika Chorosińska w ogniu krytyki. Internauci przypominają jej romans i zarzucają hipokryzję

Widzowie szybko przypomnieli przeszłość Dominiki Chorosińskiej. W 2006 roku głośno było o skandalu z jej udziałem – była aktorka zdradziła męża i zaszła w ciążę z kochankiem. Choć małżeństwo przetrwało ten poważny kryzys, wielu internautów uważa, że Chorosińska nie powinna teraz występować w roli eksperta od moralności i radzić innym, jak stworzyć idealny związek.

mistrzyni hipokryzji..

Hipokryzja level master

Nie mam nic przeciwko rozmowie o rodzinie. Ale kiedy uczestniczka audycji o 'wygrywaniu małżeństwa' to osoba, która sama publicznie mówiła o romansie i o ciąży z innym mężczyzną w czasie kryzysu małżeńskiego, trudno nie odnieść wrażenia, że przydałoby się więcej pokory, a mniej moralizowania. Odbudowa po błędach to jedno, stawianie się w roli autorytetu – to już zupełnie co innego..

Co za obłuda

Dominika Chorosińska grała w "M jak miłość". Później była minister kultury. O jej życiu prywatnym plotkowała cała Polska!

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