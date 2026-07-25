Lech Poznań remisuje u siebie. Kto zyskał na podziale punktów w Ekstraklasie?

Bezbramkowy remis na stadionie w Poznaniu

Spotkanie w ramach rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy zakończyło się podziałem punktów. Lech Poznań i Cracovia Kraków nie potrafiły znaleźć drogi do bramki przeciwnika. Na murawie obserwowaliśmy zaciętą walkę, która jednak nie przyniosła oczekiwanych goli. Obie defensywy spisały się bez zarzutu, skutecznie neutralizując ataki rywali. Ten interesujący mecz przyciągnął publiczność w liczbie 31 310 widzów, którzy do samego końca liczyli na trafienie.

Arbitrem głównym tego zaciętego pojedynku był sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia. W trakcie rywalizacji nie obyło się bez twardych starć i licznych przewinień. Arbiter wielokrotnie musiał temperować zapędy zawodników, sięgając po żółte kartoniki. W zespole gospodarzy takim upomnieniem ukarany został napastnik Mikael Ishak. Z kolei w ekipie gości sędzia napomniał Ajdina Hasicia, Mateusza Klicha oraz Filipa Marchwińskiego.

Zestawienia personalne zespołów w trakcie tego spotkania

Trenerzy obu rywalizujących drużyn desygnowali do gry swoje optymalne zestawienia. Lech Poznań rozpoczął mecz z Mateuszem Lisem w bramce oraz mocną linią obrony. W drugiej połowie na boisku pojawili się między innymi Joel Pereira i Radosław Murawski. W ofensywie gospodarzy grał kapitan Mikael Ishak, wspierany przez linię pomocy. Niestety mimo licznych roszad personalnych poznaniacy nie zdołali przełamać twardych szyków obronnych rywali z południa Polski.

Zespół Cracovii również zaprezentował niezwykle solidną organizację gry w strefie obronnej. Bramki krakowskich gości strzegł Sebastian Madejski, przed którym operował doświadczony Otar Kakabadze. Szkoleniowiec drużyny przyjezdnej dokonał kilku zmian, wprowadzając na plac gry Dominika Piłę oraz Mateusza Praszelika. W drugiej części spotkania na murawie zameldował się także Filip Marchwiński. Goście z powodzeniem zdołali utrzymać ten cenny rezultat aż do ostatniego gwizdka.