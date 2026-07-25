Sylwester Wardęga powitał na świecie pierwsze dziecko. Twórca internetowy zdradził płeć noworodka

Zanim internetową przestrzeń zdominowali dzisiejsi giganci pokroju Książula czy duetu Andziaks i Luka, polską siecią trząsł właśnie Sylwester Wardęga. Twórca przecierał również szlaki w świecie gal freak fightowych, gdzie błyskawicznie zyskał rozgłos. Obecnie gwiazdor skupia się na budowaniu życia prywatnego i właśnie doczekał się narodzin pierwszego dziecka. Youtuber układa sobie codzienność z partnerką, która w wirtualnym świecie posługuje się pseudonimem Baba Jaga.

Sylwester Wardęga zdradza kulisy poczęcia. Partnerka influencera zaszła w ciążę na Islandii

Radosne wieści o powiększeniu rodziny zakochani przekazali swoim fanom wczesną wiosną. „Chcielibyśmy podzielić się dobrą nowiną. W lipcu będziemy mieli dziecko :) Zostaniemy rodzicami i bardzo się z tego powodu cieszymy. Marzyłem o tym od dawna i okazało się, że jednak jestem szczęściarzem. Gdy w październiku byliśmy na Islandii rozmawialiśmy, że fajnie byłoby mieć dziecko, ale tak za rok, gdy uporamy się, ze wszystkimi problemami. Jednak z racji tego, że mamy już swoje lata (ja 36 lat, a Jaga 34) to warto zacząć się starać, bo to może nie być takie łatwe… i, uwaga, wielkie szczęście - UDAŁO SIĘ JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM. Dzidziuś powstał na Islandii pod Zorzą Polarną :) Dowiedzieliśmy się w listopadzie. Dziecko rozwija się prawidłowo i jesteśmy już po badaniach, bardzo się cieszymy, że jest zdrowe. Płci jeszcze nie znamy :) Wataha się powiększa, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi” – ogłosił wówczas na swoim profilu na Instagramie Sylwester Wardęga.

ZOBACZ TAKŻE: Wardęga jednak wraca do Internetu! Nowy film ma pokazać "kłamstwo branży"

Świeżo upieczony tata oficjalnie potwierdził narodziny pierwszego syna, choć na razie rodzice postanowili zatrzymać jego imię w tajemnicy. Influencer udostępnił za to w sieci bogatą relację z sali porodowej, gdzie zaprezentował kilkanaście wzruszających fotografii i krótkich filmów dokumentujących pierwsze chwile z maluchem. Na twarzach obojga partnerów wyraźnie maluje się gigantyczna radość i ogromne przejęcie. „Witaj Synu, wataha się powiększyła” – przekazał gwiazdor Internetu za pośrednictwem Instagrama.

Redakcja portalu Eska.pl dołącza się do gratulacji z okazji narodzin potomka i zaprasza do obejrzenia pamiątkowych ujęć z porodówki w udostępnionej galerii.