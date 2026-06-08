Piosenki mundialu 2026. Shakira, Ava Max, Tyla, Major Lazer, The Rolling Stones i inni

Shakira wraca z hymnem mundialu

Shakira uznawana jest za królową piłkarskiej muzyki. Jej piosenka "Waka Waka" z MŚ 2010 w RPA to największy mundialowy hit w historii. Cztery lata później podczas turnieju w Brazylii wydała "La La La", które może nie powtórzyło sukcesu "Waka Waka", ale też było sporym hitem. Jakiś czas temu Shakira zapewniała, że już nie wyda nic na mundial, ale jak widać zmieniła zdanie. Oficjalną piosenką MŚ 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie została piosenka "Dai Dai", którą kolumbijska gwiazda nagrała w duecie z nigeryjskim piosenkarzem występującym pod pseudonimem Burna Boy. To jednak nie koniec muzycznych atrakcji. FIFA tym razem wydała album z utworami specjalnie na mundial i nie brakuje tam znanych nazwisk.

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Płyta pełna wielkich gwiazd

Album pod tytułem "Official FIFA World Cup 2026 Album" łączy cały świat. Wiele osób obstawiało, że organizatorzy postawią na gwiazdy krajów-gospodarzy, ale FIFA zaprosiła do soundtracku także inne nazwiska europejskie, azjatyckie, afrykańskie i latynoskie. Spośród Amerykanów najbardziej zaskakująca wydaje się obecność legendarnej grupy The Rolling Stones. Przygotowali utwór "In the Stars". Z kolei raper Future połączył siły z afrykańską supergwiazdą Tylą w kawałku "Game Time". Są też żeńskie duety. Ava Max i Bia wydały "Energy", Ayra Starr i Latto - "Show Me". Atrakcyjne jest też trio brazylijsko-tajlandzko-nigeryjskie: Anitta, Lisa i Rema śpiewają razem "Goals". Nie mogło też zabraknąć brzmień organizatorów. Utwór z elementami meksykańskiego mariachi przygotowali Alejandro Fernández, a także Belinda i Los Ángeles Azules. Z kolei brzmienie country serwują Jelly Roll i Carín León. Kanadyjka Nelly Furtado nagrała kawałek "No Place Like Home" razem z Major Lazerem i Davido.

Posłuchaj albumu tutaj: