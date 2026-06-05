Madonna szaleje na parkiecie! Trzeci singiel z płyty "Confessions II" już dostępny

"Love Sensation" – powrót na parkiet w wielkim stylu

Nowy singiel "Love Sensation" to prawdziwa petarda, która idealnie oddaje energię i charyzmę Madonny. Pulsująca elektronika i dynamiczne przejścia to znak rozpoznawczy utworu, który z pewnością podbije listy przebojów i klubowe parkiety. To hymn na cześć miłości i swobody, który idealnie wpisuje się w taneczne dziedzictwo królowej popu. To kolejna zapowiedź wyczekiwanej przez fanów płyty.

ZOBACZ TAKŻE: Gdy Madonna wydała "Hung Up", mówiono, że jest na to "za stara". Jako 67-latka wraca z podobną muzyką. Czy świat jest na to gotowy?

Dominik Gajda o koncertach. BTS, Madonna, Lady Gaga

25

"Confessions II" – kontynuacja legendarnej płyty

"Love Sensation" to już trzeci utwór, który Madonna udostępniła w 2026 roku, zapowiadający jej nowy album. Wcześniej fani mieli okazję usłyszeć seksowny singiel "I Feel So Free" oraz porywające "Bring Your Love", nagrane we współpracy z Sabriną Carpenter. Wszystkie te utwory to przedsmak krążka "Confessions II", który ma być kontynuacją jej uwielbianego albumu "Confessions on a Dance Floor" z 2005 roku. Premiera albumu zaplanowana jest na 3 lipca, co z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata.

Niespodzianka na Times Square dla 50 tysięcy fanów

Światło dzienne "Love Sensation" ujrzało po raz pierwszy podczas spontanicznego koncertu Madonny w Times Square w czwartkowy wieczór. Artystka zaskoczyła fanów, wykonując na żywo nie tylko nowy singiel, ale także wspomniane "I Feel So Free" i "Bring Your Love". Nie zabrakło również kultowych hitów z albumu "Confessions on a Dance Floor", takich jak "Hung Up", "Get Together" oraz "I Love New York". Na ten niespodziewany show, według doniesień, przybyło ponad 50 000 osób, co świadczy o niesłabnącej sile i popularności Madonny. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci jej fanów!