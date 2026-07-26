Kim jest Oliwia Krysiak? Finalistka Miss Polski 2026 biegle włada tym językiem

Hiszpański temperament i imponujące wykształcenie 24-latki

Wyobraźcie sobie połączenie południowej energii z ogromną determinacją do nauki. Oliwia Krysiak na co dzień udowadnia, że świetnie czuje się w świecie słów i zawiłości językowych. Jako absolwentka hispanistyki na lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, już na drugim roku studiów licencjackich mogła pochwalić się najwyższą średnią na roku, co otworzyło jej drzwi do wyjazdu na stypendium do słonecznego Alicante. Jej naukowy szlak zwieńczony został obroną pracy magisterskiej na prestiżowym Uniwersytecie Warszawskim.

Dzisiaj 24-latka skutecznie wykorzystuje zdobyte kompetencje w życiu zawodowym. Na co dzień pracuje jako lektorka języka hiszpańskiego i certyfikowana egzaminatorka, chętnie dzieląc się swoją lingwistyczną wiedzą. Co ciekawe, Oliwia z Podkarpacia nie zamierza na tym poprzestać – systematycznie uczy się kolejnych języków obcych, ponieważ jej wielkim marzeniem i celem zawodowym jest dalszy rozwój w profesji tłumaczki.

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Od wczesnych kroków w modelingu po śpiew i trening z ciężarami

Czy wiedzieliście, że reprezentantka Dębicy zaczęła swoją przygodę z błyskiem fleszy zaledwie jako czternastolatka? Od tak młodego wieku staje przed obiektywem w roli modelki, a zdobyte przez lata doświadczenie procentuje do dziś. Finalistka Miss Polski 2026 świetnie odnajduje się w nowoczesnych mediach – jako prężnie działająca influencerka współpracuje z wieloma popularnymi markami, będąc też stałym gościem na premierach filmowych i branżowych eventach.

Jednak uśmiechy na czerwonym dywanie to nie całe jej życie. Poza światem kamer Oliwia stawia na twardą dyscyplinę oraz rozwój artystyczny. Swój wolny czas inwestuje w regularne, wymagające treningi siłowe, które kształtują jej charakter równie mocno jak ciało. Dodatkowo uczy się śpiewu, udowadniając, że ambitna kobieta sukcesu zawsze znajdzie czas, aby pielęgnować w sobie to, co po prostu sprawia jej radość.

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Wrażliwość na emocje i bezpieczna przestrzeń dla rówieśników

Tym, co zdecydowanie wyróżnia finalistkę z Podkarpacia na tle innych uczestniczek, jest jej głębokie zainteresowanie psychologią oraz świadomość wyzwań, przed jakimi staje dzisiejsza młodzież. Oliwia nie chce zatrzymywać swojej wiedzy dla siebie – planuje organizować specjalne spotkania dla młodych ludzi. Jej wizja to tworzenie przestrzeni, w której można otwarcie i bezpiecznie porozmawiać o kłębiących się emocjach, z dala od presji czy niesprawiedliwego oceniania.

Sama kandydatka ma jasny cel związany ze swoją obecnością w przestrzeni publicznej. – Chcę wykorzystywać swoje doświadczenia, języki i wrażliwość, aby docierać do ludzi i realnie ich wspierać – zdradza Oliwia Krysiak. Taka postawa pokazuje jasno, że udział w konkursie piękności nie jest dla niej jedynie szansą na zdobycie prestiżu, lecz przede wszystkim cenną platformą, dzięki której jej głos i empatyczne podejście mogą trafić do szerszego grona odbiorców.

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Czy reprezentantka Podkarpacia sięgnie po upragnioną koronę?

Ścieżka Oliwii Krysiak – od lingwistycznych sukcesów po bycie o krok od tytułu najpiękniejszej Polki – udowadnia, że uroda to dopiero początek prawdziwej charyzmy. Jak 24-letnia tłumaczka i influencerka poradzi sobie w finałowym starciu? O tym przekonamy się już w pierwszych dniach sierpnia podczas kulminacyjnego punktu tegorocznego Festiwalu Piękna.

Wielki finał 37. edycji Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Telewizja Polsat rozpocznie transmisję na żywo z tego ekscytującego wydarzenia punktualnie o godzinie 19:55. O koronę, a także nagrodę główną o wartości aż 100 tysięcy złotych, zawalczą 24 utalentowane finalistki. Galę wyreżyserowaną przez Joannę Majorkiewicz, z choreografią autorstwa Anny Bubnowskiej, poprowadzą Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska. O oprawę muzyczną wieczoru zadbają m.in. Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz i Sound'n'Grace. Ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, przekaże tytuł swojej następczyni, a w jury zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Emocje gwarantowane!

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