Giannis Papanikolaou w Widzewie Łódź. Zaskakujący powrót do polskiej ligi

Powrót do polskiej ligi po zagranicznym epizodzie

Giannis Papanikolaou podpisał z Widzewem Łódź dwuletni kontrakt. Grecki defensywny pomocnik zagra ponownie w Polsce, mając za zadanie wzmocnienie środka pola łódzkiej drużyny. W latach 2020-2024 piłkarz z powodzeniem reprezentował barwy Rakowa Częstochowa.

Z zespołem spod Jasnej Góry zdobył mistrzostwo kraju, a także po dwa Puchary i Superpuchary Polski. W ekstraklasie zawodnik wystąpił 81 razy, notując siedem trafień i cztery asysty. Ostatnio czterokrotny reprezentant Grecji grał w tureckim Caykur Rizespor, gdzie zaliczył 52 spotkania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

„Nie mogę się doczekać najbliższego sezonu. Chcę być częścią tego, co buduje się w Widzewie. Zawsze wiedziałem też, że kiedyś wrócę do Polski, którą traktuję jak drugi dom. Lepsza okazja nie mogła się nadarzyć” - powiedział Papanikolaou, cytowany w komunikacie łódzkiego klubu.

Jakie atuty posiada pozyskany pomocnik?

Dyrektor sportowy Widzewa docenia umiejętności nowego zawodnika. Artur Płatek chwali jego inteligencję taktyczną oraz niezwykłą odpowiedzialność na boisku. Jego zdaniem zawodnik potrafi zachować spokój pod dużą presją przeciwnika.

Drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia właśnie wkracza w sezon 2026/27. Widzew zainauguruje ligowe rozgrywki dziś o godz. 17.30. Łodzianie zmierzą się na własnym stadionie z drużyną Motoru Lublin.