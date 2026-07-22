Piękność o wszechstronnych pasjach. Karolina Adrianek walczy o tytuł Miss Polski 2026

Słowo, obraz i technologia, czyli edukacyjna ścieżka Karoliny

Karolina Adrianek to współczesna kobieta renesansu, która bez trudu porusza się na styku wielu dziedzin nauki i nowoczesnej komunikacji. Z wykształcenia jest technikiem organizacji reklamy oraz dyplomowaną e-edytorką, absolwentką prestiżowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mimo zaledwie 26 lat, jej nazwisko widnieje już jako redaktorki w publikacjach naukowych, co stanowi wyjątkowe osiągnięcie w tej branży i potwierdza jej niezwykły profesjonalizm.

Jej zróżnicowane portfolio zawodowe z sukcesem przełamuje przestarzałe stereotypy, którymi przez lata obarczano uczestniczki konkursów piękności. Reprezentantka Lubelszczyzny zdobywała doświadczenie m.in. poprzez koordynowanie spotkań autorskich w Muzeum im. Józefa Czechowicza i tworzenie materiałów graficznych oraz redakcyjnych dla ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "Reflektor". Jakby tego było mało, ambitna finalistka intensywnie pracuje nad wydaniem własnej książki, a swoim zawodowym celem uczyniła wejście na stałe do najważniejszych mediów – od prasy po radio i telewizję. W tej drodze najbardziej inspiruje ją postać kultowej lektorki, Krystyny Czubówny.

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Sportowe wyzwania i wielkie serce dla innych

Czytając o jej zawodowych i naukowych sukcesach, trudno uwierzyć, że Karolina znajduje jeszcze czas na dodatkowe wyzwania. Jak jednak sama udowadnia, szeroko pojęta humanistyka absolutnie nie przesłoniła jej miłości do aktywności fizycznej. Reprezentantka województwa lubelskiego przez lata wytrwale trenowała biegi długodystansowe, a dynamiczne pływanie na basenie to wciąż nienaruszalny punkt jej każdego tygodnia.

Karolina aktywnie angażuje się w wolontariat – w 2021 roku została zakwalifikowana przez fundację DKMS jako kandydatka gotowa do oddania komórek macierzystych dla swojego genetycznego bliźniaka.

Wyróżnia się również ogromną wrażliwością, empatią i siłą wewnętrzną, co udowodniła, poświęcając dwa lata na wymagającą, pełną czułości opiekę nad dziadkiem zmagającym się z demencją.

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Odważna i autentyczna w dążeniu do wyznaczonych celów

W dzisiejszym świecie, w którym często łatwiej jest dostosować się do cudzych oczekiwań, Karolina twardo stawia na bycie w stu procentach sobą. "Przestałam wstydzić się swojej indywidualności. Pozostaję autentyczna, nawet jeśli wyróżnianie się spotyka się z krytyką" – mówi z przekonaniem kandydatka na Miss Polski 2026. Jej postawa fenomenalnie oddaje nowoczesnego, wzmacniającego kobiety ducha Festiwalu Piękna, w którym ponad urodę ceni się unikalny charakter, szerokie perspektywy i niezależność. Reprezentantka Lubelszczyzny staje się realną inspiracją dla młodych dziewczyn, dając im odwagę do podążania bez kompleksów wybraną przez siebie ścieżką.

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Czy to właśnie do niej powędruje korona najpiękniejszej Polki?

Imponująca biografia Karoliny to bezsprzeczny dowód na to, jak wszechstronne, wykształcone i zdeterminowane są tegoroczne kandydatki. Emocje powoli sięgają zenitu, a my już wkrótce przekonamy się, czy to właśnie finalistka z województwa lubelskiego podbije serca surowego jury i wpisze się w historię jako najpiękniejsza Polka.

Wielki finał 37. edycji Miss Polski 2026 zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku. Olśniewające show rozegra się w urokliwym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w ramach corocznego Festiwalu Piękna 2026. Prestiżową galę, reżyserowaną przez Joannę Majorkiewicz i z widowiskową choreografią Anny Bubnowskiej, widzowie będą mogli śledzić na żywo na antenie Telewizji Polsat od godziny 19:55. Na scenie pojawi się 24 wspaniałych finalistek, które zawalczą nie tylko o unikalny tytuł, ale również o nagrodę główną w wysokości 100 000 zł. Gospodarzami tego emocjonującego wieczoru będzie zgrany duet prowadzących: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, a niezapomnianą oprawę muzyczną zaserwują gwiazdy polskiej sceny, m.in. Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz żywiołowy zespół Sound'n'Grace. Zwieńczeniem całego konkursu będzie moment przekazania insygniów władzy – ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, ukoronuje swoją następczynię na oczach wymagającego jury, w którym w tym roku zasiądą chociażby Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026.

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