Gwiazda "Rancza" zaskoczyła fanów zjawiskowym zdjęciem z wakacji. Pokazała za dużo?

rr
2026-07-26 13:24

Marta Chodorowska znalazła chwilę na odpoczynek od pracy na planie najnowszych odcinków serialu "Ranczo". Gwiazda udała się na niemiecką wyspę Rugię, a stamtąd udostępnia przepiękne zdjęcia. Jej najnowszy wpis wywołał lawinę komentarzy, ponieważ wygląda na nim tak, jakby nie miała na sobie ani jednego elementu garderoby.

Marta Chodorowska odpoczywa na Rugii od pracy przy serialu "Ranczo"

Ostatnio Marta Chodorowska ma ręce pełne roboty. Gwiazda powróciła na plan zdjęciowy hitowego serialu "Ranczo", który niebawem zadebiutuje z zupełnie nowymi odcinkami. Produkcja trafi na ekrany jesienią 2026 roku, a popularna aktorka ponownie zagra Klaudię Kozioł. Jej postać to córka Pawła Kozioła i bratanica Piotra Kozioła. Obie te role niezmiennie odgrywa Cezary Żak.

Po zakończeniu pierwszej tury kręcenia materiału, Marta Chodorowska postanowiła nieco odpocząć i udała się na wakacje na Rugię, która jest największą wyspą w Niemczech. Przez kilka dni systematycznie relacjonowała swoim obserwatorom w mediach społecznościowych, jak spędza wolny czas nad Morzem Bałtyckim.

Klaudia z "Rancza" pokazała intrygujący kadr. Czy gwiazda jest nago?

Nie tak dawno Marta Chodorowska chwaliła się w internecie swoimi zdjęciami, do których pozowała w stroju kąpielowym. Wtedy udało jej się wykorzystać jedyny słoneczny dzień w trakcie urlopu na niemieckiej wyspie.

Udało się! Wyszarpnęłam dziś lipcowi prawdopodobnie ten jeden słoneczny dzień na Rugii w ciągu całego mojego pobytu tutaj. Jutro wracam w bluzę i deszczak… Ale i tak jest pięknie!

- informowała swoich sympatyków na Instagramie aktorka, wcielająca się w rolę Klaudii Kozioł w słynnym "Ranczu".

Teraz gwiazda opublikowała kolejną porcję materiałów, które wywołały ogromne emocje. W jej mediach społecznościowych znalazła się fotografia, zrobiona w taki sposób, że na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że artystka jest zupełnie naga. Nie ma stuprocentowej pewności, czy to tylko złudzenie optyczne spowodowane ułożeniem ciała i kadrem, czy gwiazda rzeczywiście zrzuciła z siebie wszystkie ubrania. Zdjęcie natychmiast stało się hitem w sieci, a fani wprost nie mogą wyjść z podziwu.

Marta Chodorowska zalewana komplementami od fanów na Instagramie

Pod wakacyjnymi fotografiami Marty Chodorowskiej można znaleźć całą masę pozytywnych reakcji. Obserwatorzy nie tylko podziwiają krajobrazy z niemieckiej wyspy Rugia, ale przede wszystkim skupiają swoją uwagę na urokliwej gwieździe polskiego kina.

  • "Przepiękna zjawiskowa 😍😍❤️❤️❤️ cudowna bogini"
  • "Piękne zdjęcie"
  • "Boska naturalna kobieta😍😍😍"
  • "Buszująca w trawie ❤️"
  • "Zawsze w Tobie piękno i ogromna doza młodzieńczości"

- zachwycali się internauci w sekcji komentarzy pod najnowszym postem artystki.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

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Aktorka Marta Chodorowska na tle morza. Obok miniatury z wakacji na Rugii. O gwieździe Rancza przeczytasz na Eska.
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