Bedoes 2115 podbił Łódź Summer Festival. Na scenie dostał wyjątkowy prezent od O.S.T.R.-a

Bedoes 2115 gwiazdą drugiego dnia festiwalu

Łódzkie Błonia po raz kolejny wypełniły się tysiącami uczestników. Drugi dzień Łódź Summer Festival przyciągnął fanów muzyki z całej Polski, a w programie znalazły się zarówno polskie gwiazdy, jak i światowej sławy artysta.

Na dwóch festiwalowych scenach wystąpili m.in. Timbaland, PRO8L3M, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, Nocny Kochanek oraz Bedoes 2115. To właśnie koncert tego ostatniego był jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów sobotniego wieczoru.

Najbardziej czekamy na Bedoesa!

- mówili festiwalowicze.

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O.S.T.R. wręczył Bedoesowi dwa Fryderyki

Podczas koncertu Bedoesa wydarzyło się coś, co na długo pozostanie w pamięci fanów muzyka. Na scenie pojawił się O.S.T.R., który przekazał młodszemu koledze dwie statuetki Fryderyków.

Jeden z nich trafił do Bedoesa dzięki wygranej w charytatywnej licytacji, z której środki zostały przeznaczone na rzecz fundacji Cancer Fighters. Drugi Fryderyk był natomiast symbolicznym wyróżnieniem i został przekazany raperowi jako wyraz uznania za jego twórczość oraz wkład w polską scenę muzyczną.

Ten moment spotkał się z dużym entuzjazmem publiczności zgromadzonej pod sceną.

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Bedoes opowiedział o swojej drodze. "Każdy może być, gdzie chce"

Podczas Łódź Summer Festival Bedoes opowiedział również o swojej historii i drodze do miejsca, w którym znajduje się dziś. W rozmowie z dziennikarką serwisu internetowego Urzędu Miasta Łodzi, wspominał początki swojej kariery.

Ja naprawdę niczym się nie różnię od chłopaka, który gdzieś tam siedzi w Łodzi, w bloku, nagrywa muzykę i marzy o tym, żeby być raperem, bo to byłem kiedyś i ja tylko siedziałem w Bydgoszczy w bloku. I też po prostu, tak, dzięki Bogu, dzięki mojej rodzinie, dzięki wsparciu ludzi udało mi się tutaj znaleźć, gdzie jestem, ale uważam, że każdy, naprawdę każdy może być gdzie chce

- powiedział Bedoes.

Timbaland, Justyna Steczkowska i tłumy na Łódzkich Błoniach

Drugiego dnia festiwalu publiczność mogła zobaczyć także największą zagraniczną gwiazdę wydarzenia - Timbalanda. Amerykański producent, znany ze współpracy m.in. z Justinem Timberlake’em, Nelly Furtado, Beyoncé, Jayem-Z, Madonną i Rihanną, przyciągnął pod scenę wielu fanów. Na Scenie Łódź wystąpili natomiast Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska oraz Nocny Kochanek.

Łódź Summer Festival potrwa do niedzieli, 26 lipca. Wszystkie koncerty w ramach wydarzenia są bezpłatne.

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