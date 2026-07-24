Eliza Ciuła walczy o koronę Miss Polski 2026. Ambitna prawniczka ma ważny cel społeczny

Prawo jako narzędzie do realnej zmiany

Eliza Ciuła udowadnia, że współczesne uczestniczki konkursów piękności to przede wszystkim ambitne i wykształcone kobiety. Dwudziestosiedmiolatka na co dzień mieszka we Wrocławiu, gdzie z sukcesem łączy życie zawodowe z pasjami. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie realizuje trzeci rok aplikacji w tamtejszej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Dla reprezentantki Dolnego Śląska paragrafy to znacznie więcej niż tylko sucha teoria. Jej ambicje zawodowe są bardzo precyzyjne – w niedalekiej przyszłości zamierza otworzyć własną kancelarię. Miejsce to ma być dedykowane przede wszystkim kobietom borykającym się z problemem dyskryminacji, mobbingu czy łamania podstawowych praw pracowniczych. Finalistka Miss Polski 2026 traktuje swój zawód jako realne narzędzie do wprowadzania pozytywnych zmian w społeczeństwie.

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Od sali sądowej po dziką faunę i podróże

Kiedy Eliza zamyka prawnicze akta, chętnie angażuje się w inicjatywy o charakterze charytatywnym. Regularnie startuje w biegach dobroczynnych i wspiera organizacje pozarządowe. Co ciekawe, 27-latka planuje również wyjazd do Ameryki Południowej, gdzie zamierza pracować jako wolontariuszka przy ochronie dzikich zwierząt.

Jej kalendarz po brzegi wypełniają również inne pasje. Jest zapaloną podróżniczką, która do tej pory zdążyła odwiedzić już dwadzieścia cztery kraje. W wolnych chwilach dba o kondycję fizyczną, uprawiając sport, a także realizuje się w modelingu. Jak sama podkreśla, wierzy w ogromny potencjał każdej kobiety, który może w pełni rozkwitnąć, gdy tylko stworzy się ku temu odpowiednie warunki i przestrzeń do działania.

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Siła, wsparcie i budowanie kobiecej solidarności

Udział w tegorocznej edycji konkursu piękności to dla wrocławianki doskonała platforma, aby głośno mówić o swoich przekonaniach i istotnych problemach społecznych. Eliza chce inspirować inne dziewczyny do odważnego stawiania czoła wyzwaniom, pokazując, że można łączyć empatię z twardym stąpaniem po ziemi. Jak udowadnia na własnym przykładzie, konsekwentne dążenie do celu, odpowiednie wykształcenie i gotowość do wspierania innych stanowią o sile współczesnych kobiet.

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Kiedy i gdzie zapadnie ostateczny werdykt?

Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski 2026 zbliża się wielkimi krokami. Już w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w ramach Festiwalu Piękna, dwadzieścia cztery finalistki staną do ostatecznej rywalizacji o tytuł najpiękniejszej Polki i nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie Telewizji Polsat punktualnie od godziny 19:55.

Tegoroczna gala zapowiada się wyjątkowo widowiskowo. Reżyserią widowiska zajęła się Joanna Majorkiewicz, a za choreografię odpowiada Anna Bubnowska. Na scenie, w roli prowadzących, zobaczymy duet Agnieszki Hyży i Ilony Krawczyńskiej. Oprawę muzyczną uświetnią występy takich gwiazd jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz chór Sound'n'Grace. Swoją następczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska. W jury zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026, którzy wspólnie zdecydują, do kogo trafi ten zaszczytny tytuł.

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