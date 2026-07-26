Cabo Verde zyskuje po MŚ 2026. Sensacyjny debiutant odkrywa swoje karty

Wzrost zainteresowania globalną turystyką

Afrykański zespół odpadł z turnieju w Ameryce Północnej dopiero na etapie 1/16 finału. Reprezentacja uległa utytułowanej Argentynie dopiero po niezwykle wyczerpującej dogrywce. Wcześniej drużyna zremisowała bezbramkowo z faworyzowaną Hiszpanią, co zwróciło uwagę światowych mediów na dawną portugalską kolonię. Zespół bez wątpienia zyskał miano największej niespodzianki mistrzostw i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie.

Statystyki popularnych wyszukiwarek lotów pokazują ogromny skok zainteresowania tym afrykańskim krajem. W czerwcu liczba zapytań o podróże wzrosła średnio o kilkadziesiąt procent w ujęciu globalnym. Szczególnie zauważalny trend wystąpił na rynku turystycznym wśród polskich podróżników. W naszym kraju odnotowano wzrost wyszukiwań lotów aż o 150 procent, co stanowi jeden z najwyższych wyników w całym zestawieniu.

"- Tendencja dotycząca wzrostu popularności Cabo Verde utrzyma się w najbliższym czasie. Będzie dotyczyła przede wszystkim turystyki oraz piłki nożnej. Mundial dowartościował bowiem ten mało znany, choć dobrze reprezentowany w Europie przez kabowerdyjskich imigrantów kraj. Wśród nich jest wielu piłkarzy – powiedział PAP ekonomista Miguel Monteiro."

"- Przypadek bramkarza Cabo Verde Vozinhi, który nie tylko bronił przez ostatnie lata na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii, ale jego pracodawca, klub Chaves, jeszcze przed MŚ rozstał się z nim, dowodzi, że wielu graczy z tego archipelagu ma duży potencjał, choć występuje w skromnych klubach – dodał."

Jak potoczyły się losy bezrobotnego bramkarza?

Mistrzostwa okazały się punktem zwrotnym dla czterdziestoletniego bramkarza afrykańskiej reprezentacji. Vozinha rozpoczynał zmagania turniejowe jako zawodnik bez żadnej przynależności klubowej. Został on niespodziewanie wybrany przez kibiców do oficjalnej Drużyny Marzeń FIFA, co błyskawicznie otworzyło przed nim nowe perspektywy zawodowe. Ostatecznie niezwykle doświadczony golkiper podpisał lukratywny kontrakt z renomowanym chilijskim klubem Colo Colo Santiago.

Świetna dyspozycja zawodnika w starciach z gigantami światowego futbolu przyniosła mu ogromną popularność w sieci. Bramkarz powiększył swoje grono odbiorców z zaledwie pięćdziesięciu tysięcy do blisko trzydziestu milionów obserwujących. Sportowiec zyskał nie tylko ogromne uznanie fanów na całym świecie, ale także zawarł niezwykle opłacalne umowy z wielkimi reklamodawcami. Sukces archipelagu sprawił również, że do swoich kabowerdyjskich korzeni zaczęły publicznie przyznawać się dawne gwiazdy światowego formatu.