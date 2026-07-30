Kim jest Maja Stórlis? Finalistka Miss Polski 2026 ma oryginalne korzenie i plany

Odważne decyzje i nowa droga do niezależności

Już jako osiemnastolatka Maja udowodniła, że potrafi brać sprawy w swoje ręce. Po zaledwie jednym semestrze zrezygnowała z dziennych studiów na rzecz trybu niestacjonarnego. Zatrudniła się wówczas w sklepie odzieżowym, co pozwoliło jej na szybką wyprowadzkę z rodzinnego domu i pełne usamodzielnienie.

Obecnie 21-letnia mieszkanka Gdańska, która może pochwalić się litewskimi korzeniami, z powodzeniem łączy edukację na kierunku prawniczym z profesjonalną pracą w modelingu. Kodeksy i ustawy traktuje jednak niezwykle pragmatycznie. Prawo nie jest dla niej ostatecznym celem zawodowym, lecz użytecznym narzędziem budującym pewność siebie oraz dającym przewagę w codziennych, życiowych wyzwaniach.

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Filmowa pasja, która prowadzi do Azji

Prawdziwym żywiołem kandydatki na Miss Polski 2026 jest jednak praca z obrazem. Maja ukończyła prestiżowe warszawskie liceum filmowe, gdzie zamiast występować przed obiektywem, zdobywała praktyczną wiedzę po drugiej stronie kamery. Zgłębiała tam między innymi tajniki montażu, kompozycji kadrów oraz unikalnego języka wizualnego.

Swoje wyjątkowe umiejętności planuje wkrótce przekuć w dochodowy biznes. Marzy o tworzeniu profesjonalnych kampanii wideo i fotografii reklamowej, ze szczególnym naciskiem na rynki azjatyckie. Dotychczasowe podróże sprawiły, że zakochała się w kulturze Indonezji oraz Malezji, a na jej liście zawodowych kierunków do zrealizowania wysoko plasują się również Chiny.

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Wsparcie dla rówieśników i muzyczna wrażliwość

Konieczność wczesnego zmierzenia się z życiową samodzielnością sprawiła, że Maja doskonale rozumie problemy swojego pokolenia. Właśnie dlatego jej misją jest otwarta rozmowa z młodymi ludźmi o poczuciu zagubienia i naturalnym lęku przed wejściem w dorosły świat. Pragnie na własnym przykładzie pokazywać, że każdą trudność da się skutecznie przepracować.

Gdy nie planuje kolejnych zagranicznych projektów, odnajduje ukojenie w muzyce – śpiew jest jej pasją od wielu lat. Jej dewiza życiowa doskonale podsumowuje to optymistyczne nastawienie do świata: uważa, że niczego nie należy żałować, bo każda sytuacja, nawet ta najtrudniejsza, dzieje się po coś.

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Kiedy nowa Miss Polski 2026 odbierze koronę?

Czy dojrzałe podejście do życia, artystyczne pasje i ogromna odwaga zapewnią Mai Stórlis historyczne zwycięstwo? O tym przekonamy się już niedługo podczas zwieńczenia Festiwalu Piękna 2026, który dostarczy widzom niesamowitych emocji.

Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, a bezpośrednią transmisję na żywo przeprowadzi Telewizja Polsat od godziny 19:55. O upragnioną koronę i główną nagrodę o wartości 100 tysięcy złotych powalczą 24 finalistki. Imprezę, reżyserowaną przez Joannę Majorkiewicz z choreografią Anny Bubnowskiej, poprowadzi zgrany duet: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. W prestiżowym jury zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Wieczór uświetnią muzyczne występy takich gwiazd jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz zespół Sound'n'Grace. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie moment, gdy ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, oficjalnie przekaże koronę swojej następczyni.

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