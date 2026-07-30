Tak zaczynał Patryk Pniewski. Pierwsze kroki na scenie i w telewizji

Patryk Pniewski, urodzony 30 lipca 1991 roku w Płocku, od wczesnych lat wiązał swoją przyszłość z aktorstwem. Jego droga do rozpoznawalności prowadziła przez solidne wykształcenie – w 2016 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, w jej wrocławskiej filii. Jeszcze jako student udowadniał swój talent na deskach teatru. Widzowie mogli go podziwiać w musicalu "Joplin" w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu, którego premiera odbyła się w 2014 roku. Niemal równocześnie zaczął pojawiać się na małym ekranie, a jego kariera nabierała rozpędu.

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Role, które przyniosły mu sławę. Od "Pierwszej miłości" do "Belfra"

Prawdziwą trampoliną do popularności okazały się dla niego role w czołowych polskich serialach. To właśnie postać Krystiana Domańskiego w serialu "Pierwsza miłość" oraz rola piłkarza Józefa Sałatki w "Barwach szczęścia" sprawiły, że jego twarz stała się rozpoznawalna w całym kraju. Aktor udowodnił jednak, że potrafi odnaleźć się w różnych gatunkach, co potwierdził udziałem w wielu głośnych produkcjach. Jego talent można było podziwiać również w programie rozrywkowym "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym wziął udział w 2015 roku.

Do jego najważniejszych ról należą między innymi występy w takich produkcjach jak:

"Belfer" jako Łukasz Tarczyński,

"Zakochani po uszy" jako Tymon Majewski,

"Kobiety mafii 2" jako Adaś.

Charyzma, która przyciąga przed ekrany. Za to fani pokochali aktora

Patryk Pniewski szybko zyskał sympatię widzów, stając się jednym z ulubionych aktorów młodego pokolenia. Jego naturalna charyzma i urok sprawiły, że grani przez niego bohaterowie, często skomplikowani i pełni emocji, zyskiwali wiarygodność. Widzowie cenili go za energię, którą wnosił na ekran, oraz za autentyczność. Szczególnie w roli Krystiana w "Pierwszej miłości" stał się dla wielu idolem nastolatek, a jego losy śledziły miliony fanów. Udział w programie tanecznym dodatkowo ocieplił jego wizerunek, pokazując go od bardziej prywatnej i zdystansowanej strony.

Niesamowita metamorfoza Patryka Pniewskiego. Zobacz, jak zmieniał się na przestrzeni lat

Od początku swojej kariery, która rozpoczęła się ponad dekadę temu, Patryk Pniewski przeszedł ogromną wizualną przemianę. Widzowie pamiętają go z początków w "Pierwszej miłości" jako młodego chłopaka o nieco zawadiackim wyglądzie. Z biegiem lat jego wizerunek ewoluował. Aktor eksperymentował z fryzurami i stylem, a jego rysy twarzy nabrały męskiej dojrzałości. Z chłopięcego idola stał się pewnym siebie, eleganckim mężczyzną. Ta transformacja jest doskonale widoczna, gdy porówna się jego zdjęcia sprzed lat z tymi aktualnymi.

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Przełom w życiu prywatnym. Odważne wyznanie aktora

Aktor przez lata starał się chronić swoją prywatność, jednak 18 marca 2026 roku zdecydował się na ważny i odważny krok. Wówczas Patryk Pniewski dokonał publicznego coming outu, ujawniając w mediach, że jest osobą biseksualną. Jego szczere wyznanie spotkało się z szerokim odzewem i falą wsparcia ze strony fanów oraz środowiska artystycznego, stając się ważnym głosem w publicznej debacie na temat tożsamości.

Co dziś robi Patryk Pniewski? Wielki powrót do znanego serialu

Po kilku latach przerwy fani aktora mieli powody do radości. W 2024 roku Patryk Pniewski powrócił na plan serialu "Pierwsza miłość", ponownie wcielając się w postać Krystiana Domańskiego. Jego powrót do produkcji, która przyniosła mu największą rozpoznawalność, był szeroko komentowany i z entuzjazmem przyjęty przez wiernych widzów serialu. Aktor pozostaje aktywny zawodowo, a jego dalsze kroki w karierze są z ciekawością obserwowane przez publiczność.