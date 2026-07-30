Narkotyki w powiecie wejherowskim. Przejęto towar o wartości blisko 900 000 zł

Wspólna akcja służb w powiecie wejherowskim

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Wejherowa oraz mundurowi z gdańskiej Straży Granicznej przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Dzięki pracy operacyjnej służby ustaliły, że jeden z mieszkańców powiatu może posiadać znaczne ilości nielegalnych substancji. Podczas legitymowania i kontroli przeprowadzonej 24 lipca 2026 roku funkcjonariusze znaleźli przy 41-latku 70 gramów marihuany oraz kokainy. To odkrycie zapoczątkowało dalsze czynności procesowe, które miały na celu odnalezienie pozostałych zabronionych środków.

Ponad 15 kilogramów narkotyków zabezpieczonych przez funkcjonariuszy

Policjanci i strażnicy graniczni przeszukali wytypowane lokale mieszkalne oraz pomieszczenia gospodarcze użytkowane przez podejrzanego. Wsparciem dla mundurowych był pies służbowy Straży Granicznej, który jest przeszkolony do wykrywania zapachu środków odurzających. W toku przeszukań zabezpieczono łącznie ponad 15 kilogramów narkotyków, wśród których znalazły się amfetamina, marihuana, MDMA, heroina, mefedron oraz kokaina. Na miejscu odnaleziono również telefony komórkowe, wagi elektroniczne oraz zgrzewarkę służącą do przygotowywania porcji do dalszej dystrybucji.

Areszt i widmo wysokiej kary dla 41-latka

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Podejrzany będzie odpowiadał przed sądem za popełnione przestępstwa w warunkach recydywy. Obecnie za takie czyny grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze do 18 lat. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 41-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl