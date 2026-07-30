Interwencja policji w Kamieńsku. Mundurowi pomogli 54-latkowi z atakiem cukrzycy

Wołanie o pomoc przy ulicy Sportowej w Kamieńsku

Podczas pełnienia służby przy zabezpieczeniu wydarzenia odbywającego się w Kamieńsku, funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku usłyszeli niepokojące głosy. Sierżant sztabowy Mateusz Łasoń oraz starszy posterunkowy Damian Barański patrolowali pieszo okolicę ulicy Sportowej, gdy dotarło do nich wyraźne wołanie o pomoc. Dźwięk dobiegał z pobliskiego terenu zielonego, co skłoniło mundurowych do natychmiastowego sprawdzenia tego miejsca. Policjanci ruszyli w kierunku, z którego pochodził głos, aby zlokalizować osobę potrzebującą wsparcia.

Policjanci znaleźli w zaroślach 54-latka z cukrzycą

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli w zaroślach leżącego na ziemi mężczyznę. 54-latek wyjaśnił mundurowym, że choruje na cukrzycę i nie posiada przy sobie niezbędnych leków, a jego samopoczucie z każdą chwilą staje się coraz gorsze. Policjanci musieli działać sprawnie, ponieważ stan zdrowia poszkodowanego wymagał szybkiej interwencji. Mężczyzna znajdował się w miejscu oddalonym od głównych dróg, co utrudniało przypadkowym osobom zauważenie go bez usłyszenia wołania.

Pomoc przedmedyczna i wezwanie pogotowia ratunkowego

Mundurowi podzielili zadania, aby jak najskuteczniej pomóc mieszkańcowi. Jeden z funkcjonariuszy pozostał przy mężczyźnie i cały czas monitorował jego stan, natomiast drugi policjant pobiegł do radiowozu po cukierki. Mundurowi wiedzieli, że w przypadku nagłego spadku poziomu cukru podanie czegoś słodkiego może mieć duże znaczenie dla poprawy samopoczucia chorego. Jednocześnie na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, aby poszkodowany mógł otrzymać specjalistyczną pomoc. Policjanci towarzyszyli 54-latkowi aż do przyjazdu ratowników, a następnie przekazali go pod opiekę medyków.

Gotowość funkcjonariuszy z Radomska do niesienia pomocy

Codzienna praca mundurowych to nie tylko interwencje wobec sprawców wykroczeń czy przestępstw, ale również gotowość do reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Sobotnie zdarzenie z 25 lipca 2026 roku pokazało, że czujność podczas patrolu pieszego pozwoliła na szybkie dotarcie do osoby potrzebującej. Policjanci podkreślają, że w ich służbie liczy się nie tylko skuteczność, ale także empatia oraz opanowanie w kontaktach z obywatelami. Interwencja w Kamieńsku jest przykładem wypełniania zadań związanych z dbaniem o bezpieczeństwo i zdrowie lokalnej społeczności.

Źródło: Policja.pl