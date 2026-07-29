Marcin Hakiel szczerze o rodzicielstwie. Odniósł się do mody na psy zamiast dzieci!

Marcin Hakiel i Dominika Serowska spodziewają się dziecka. Tancerz zostanie ojcem po raz czwarty

Marcin Hakiel i Dominika Serowska wkrótce znów powitają na świecie potomka. Brzuszek celebrytki rośnie, więc każda obecność pary na salonach wywołuje spore poruszenie. Zakochani otwarcie mówią, że oczekiwanie na drugie wspólne dziecko różni się od poprzedniego doświadczenia. Oprócz entuzjazmu pojawiły się także chwile zaskoczenia i fizycznego osłabienia. Dominika Serowska nie kryje, że na początku odczuwała dyskomfort z powodu mdłości i braku sił, ale jej stan wkrótce uległ poprawie. Młoda mama ma świadomość tego, że powiększenie rodziny wiąże się z dodatkowymi zadaniami, cieszy się, bo rodzina się rozrasta.

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Tancerz w kolejnych wywiadach podkreśla, że bycie ojcem zmieniło jego podejście do wielu spraw, ucząc go przede wszystkim bycia cierpliwym. Obecnie Marcin Hakiel i Dominika Serowska skupiają się na opiece nad synkiem Romeem, jednocześnie czekając na narodziny drugiego dziecka. Para wie już, jakiej płci będzie noworodek, ale postanowiła zachować to w tajemnicy, co wzbudza dodatkowe zainteresowanie fanów. Będzie to czwarte dziecko Marcina Hakiela. Oprócz najmłodszego, niespełna dwuletniego syna, wychowuje on także dwoje nastolatków z byłą żoną, Kasią Cichopek. Starszy syn Adam ma 17 lat, z kolei jego siostra Helena obchodzi w grudniu 13. urodziny.

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Jeszcze daję radę. Jest trochę inne to tacierzyństwo. Człowiek już ma taki większy dystans i spokój. W ogóle mi się wydaje, że my obydwoje jesteśmy tacy w miarę spokojni. Nie ma jakichś takich stresów i może przez to nasz młody Romek jest taki właśnie w miarę wyluzowany - opowiadał Hakiel rok temu w "Dzień dobry TVN".

Marcin Hakiel gościem programu "Pytanie na śniadanie". Wygłosił stanowczą opinię

Niedawno para pojawiła się w studiu "Pytania na śniadanie", by opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z wychowywaniem dzieci. Podczas dyskusji tancerz podzielił się dość zdecydowanym przemyśleniem. Marcin Hakiel stwierdził wprost, że zupełnie nie trafia do niego zjawisko, w którym ludzie zamiast zakładać pełną rodzinę, decydują się na adopcję czworonoga.

Dla mnie to jest esencja życia - ten nieprzespany ranek, to są te wieczory, kiedy młody trochę ząbkował. O to chodzi w życiu. Ja nie rozumiem ludzi, którzy decydują się na życie singla, czy takiej mody, że zamiast dzieci to psy mają, ale nie krytykuję - przyznał Hakiel w rozmowie z Katarzyną Dowbor i Robertem Stockingerem.

Ta opinia mogła zadziwić niejednego fana choreografa. Co wy na to?

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