Festiwal Piękna 2026 – kiedy i gdzie oglądać? Program wszystkich gal

Festiwal Piękna 2026 odbędzie się od 31 lipca do 2 sierpnia w Nowym Sączu. W programie znalazły się trzy konkursy: Miss Supranational 2026, Mister Supranational 2026 oraz Miss Polski 2026. Każda z gal ma być osobnym widowiskiem z prezentacjami uczestników, muzycznymi występami i uroczystą koronacją zwycięzców. Nie wszystkie wydarzenia widzowie zobaczą jednak w telewizji tego samego dnia, w którym odbywają się w Nowym Sączu. Miss Supranational i Miss Polski będą transmitowane na żywo, natomiast gala Mister Supranational zostanie pokazana w Polsacie z opóźnieniem.

Festiwal Piękna 2026 – program

Festiwal rozpocznie się w piątek, 31 lipca. Tego dnia poznamy nową Miss Supranational. O tytuł powalczą kandydatki reprezentujące różne kraje i kontynenty. Drugiego dnia, w sobotę 1 sierpnia, odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta edycja Mister Supranational. Gala nie będzie jednak transmitowana w Polsacie na żywo. Stacja pokaże jej retransmisję tydzień później. Festiwal zakończy się w niedzielę 2 sierpnia wyborem Miss Polski 2026. O koronę ma walczyć 24 finalistek wyłonionych podczas wcześniejszych etapów konkursu.

Program Festiwalu Piękna 2026:

31 lipca, godz. 19:55 – Miss Supranational 2026, transmisja na żywo w Polsacie,

1 sierpnia – finał Mister Supranational 2026 w Nowym Sączu,

2 sierpnia, godz. 19:55 – Miss Polski 2026, transmisja na żywo w Polsacie,

9 sierpnia, godz. 19:55 – retransmisja Mister Supranational 2026 w Polsacie.

Gdzie odbywa się Festiwal Piękna 2026?

Gospodarzem wydarzenia ponownie jest Nowy Sącz. Finał Miss Polski 2026 odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. To właśnie tam finalistki zaprezentują się m.in. w stylizacjach codziennych, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych oraz sukniach ślubnych. Nowy Sącz gości Festiwal Piękna od kilku lat. W jednym miejscu spotykają się uczestniczki polskiego konkursu oraz reprezentantki i reprezentanci międzynarodowych wyborów Miss i Mister Supranational.

Kiedy i gdzie oglądać Festiwal Piękna 2026?

Transmisje dwóch najważniejszych gal będzie można oglądać na antenie Telewizji Polsat. W piątek 31 lipca o godz. 19:55 rozpocznie się Miss Supranational 2026, natomiast w niedzielę 2 sierpnia, również o godz. 19:55, widzowie zobaczą finał Miss Polski 2026. Na emisję Mister Supranational 2026 trzeba będzie poczekać do niedzieli 9 sierpnia. Początek retransmisji zaplanowano na godz. 19:55.

Kto wystąpi podczas Festiwalu Piękna 2026?

Każdej z gal będą towarzyszyć występy muzyczne. Podczas Miss Supranational na scenie pojawią się m.in. Oktavvia, Alicja Szemplińska i Blanka. W części przygotowanej z okazji Mister Supranational zapowiedziano występy takich wykonawców jak Mateusz Ziółko, Sound’n’Grace, Antek Smykiewicz, Tatiana Okupnik oraz FiśBanda. Muzyczną oprawę finału Miss Polski mają natomiast stworzyć Sound’n’Grace, Antek Smykiewicz, Blanka i Tatiana Okupnik.

Finał Miss Polski zakończy Festiwal Piękna

Ostatnim wydarzeniem Festiwalu Piękna będzie 37. finał konkursu Miss Polski. Zwyciężczyni otrzyma koronę, nagrody rzeczowe oraz 100 tys. zł. Przez kolejny rok będzie także reprezentowała Polskę podczas międzynarodowych konkursów piękności. Finał Miss Polski 2026 rozpocznie się w niedzielę 2 sierpnia o godz. 19:55 w Polsacie.

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