Domen Prevc z licencją pilota. Zabrał na pokład mistrza Tour de France

Domen Prevc pilotem helikoptera

Domen Prevc w tym roku zdobył licencję pilota. Słoweński skoczek narciarski wykorzysta swoje nowe umiejętności w niedzielę. Za sterami helikoptera przeleci ze szczytu Krvavec do rodzinnej miejscowości kolarza Tadeja Pogacara, Komendy.

Lot jest elementem celebracji sukcesu Pogacara. Kolarz wygrał po raz piąty klasyfikację generalną Tour de France. Zrównał się tym samym z legendami kolarstwa: Francuzami Jacques’em Anquetilem i Bernardem Hinault, Belgiem Eddym Merckxem oraz Hiszpanem Miguelem Indurainem.

Pogi Challenge 2026 pełen gwiazd

Lot helikopterem zakończy kolarskie zmagania Pogi Challenge 2026. W piątek rozpocznie się Criterium du Tadej Pogacar, podczas którego zwycięzca Tour de France zmierzy się z czołówką kolarzy w Komendzie. Sobota to dzień przeznaczony dla rodzin, a główne wydarzenie zaplanowano na niedzielę.

W niedzielę amatorzy wyruszą na trasę z Komendy na górę Krvavec. Ich celem będzie dotarcie na szczyt przed Tadejem Pogacarem, który rozpocznie wyścig z kilkuminutowym opóźnieniem. Wybitny kolarz i utytułowany skoczek narciarski wspólnie uświetnią sportowe wydarzenie.