Oszustwo w Lublinie. Fałszywy policjant zatrzymany po kradzieży 50 000 złotych

Seniorka z Lublina przekazała oszczędności fałszywemu funkcjonariuszowi

Do oszustwa metodą „na policjanta” doszło w lutym 2026 roku, kiedy jeden ze sprawców skontaktował się telefonicznie z seniorką z Lublina. W trakcie rozmowy kobieta została przekonana, że bierze udział w tajnej akcji prowadzonej przez Policję. Sprawcy działali w sposób, który doprowadził do zastraszenia i zmanipulowania mieszkanki miasta. Na skutek tych działań kobieta przygotowała i przekazała wszystkie swoje oszczędności osobie podającej się za policjanta, tracąc łącznie 50 000 złotych.

Zatrzymanie 33-letniego podejrzanego i tymczasowy areszt

Sprawą od samego początku zajmowali się operacyjni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, którzy specjalizują się w przestępczości przeciwko mieniu. Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-letniego mężczyznę na terenie powiatu lubelskiego. Policjanci udowodnili zatrzymanemu udział w przestępstwie dokonanym na szkodę seniorki. 29 lipca 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełniony czyn 33-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl