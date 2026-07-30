Oszustwo w Lublinie. Fałszywy policjant zatrzymany po kradzieży 50 000 złotych

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-30 7:00

Policjanci z wydziału mienia zatrzymali 33-latka podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Pokrzywdzona mieszkanka Lublina w wyniku manipulacji straciła 50 000 złotych. 29 lipca 2026 roku sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Logo policji z napisem Pomagamy i chronimy na niebieskim tle. O oszustwie w Lublinie przeczytasz na Eska.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Seniorka z Lublina przekazała oszczędności fałszywemu funkcjonariuszowi

Do oszustwa metodą „na policjanta” doszło w lutym 2026 roku, kiedy jeden ze sprawców skontaktował się telefonicznie z seniorką z Lublina. W trakcie rozmowy kobieta została przekonana, że bierze udział w tajnej akcji prowadzonej przez Policję. Sprawcy działali w sposób, który doprowadził do zastraszenia i zmanipulowania mieszkanki miasta. Na skutek tych działań kobieta przygotowała i przekazała wszystkie swoje oszczędności osobie podającej się za policjanta, tracąc łącznie 50 000 złotych.

Zatrzymanie 33-letniego podejrzanego i tymczasowy areszt

Sprawą od samego początku zajmowali się operacyjni z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, którzy specjalizują się w przestępczości przeciwko mieniu. Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-letniego mężczyznę na terenie powiatu lubelskiego. Policjanci udowodnili zatrzymanemu udział w przestępstwie dokonanym na szkodę seniorki. 29 lipca 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełniony czyn 33-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl