To imię oznacza "władcę świata". W Polsce od dekady nikt nie nazwał tak syna

To męskie imię, mimo szerokiej rozpoznawalności, jest w Polsce nadawane bardzo rzadko.

Posiada ono historyczne pochodzenie i symbolizuje cechy takie jak przywództwo i autorytet.

W Polsce nosi je zaledwie 224 mężczyzn, a w ostatniej dekadzie nie zostało nadane ani razu.

Trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają. Jedne cieszą się niesłabnącą popularnością, inne po chwilowym okresie wzrostu zainteresowania popadają w zapomnienie, jeszcze inne nigdy nie docierają do szczytów rankingów popularności. Tak jest w przypadku męskiego imienia Donald, które choć dziś w Polsce jest doskonale znane, nadawane jest niezwykle rzadko.

Donald - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Donald ma długą historię i wywodzi się z języka gaelickiego, używanego w Szkocji i Irlandii. Pochodzi od formy Domhnall, która składa się z dwóch członów oznaczających "świat" oraz "władcę". W związku z tym imię Donald najczęściej tłumaczy się jako "władca świata", "pan świata" lub "ten, który rządzi ludem". Od wieków było ono popularne zwłaszcza wśród szkockiej arystokracji i rodów królewskich, co dodatkowo podkreśla jego dostojny charakter.

Osoby noszące imię Donald często kojarzone są z cechami takimi jak ambicja, zdecydowanie, odpowiedzialność i umiejętność przewodzenia innym. Choć znaczenie imion nie determinuje charakteru człowieka, symbolika związana z Donaldem odwołuje się do siły, autorytetu i przywództwa.

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Popularność imienia Donald w Polsce

Imię Donald noszą znane osobistości, które przyczyniły się do jego rozpoznawalności na całym świecie. Do najbardziej znanych osób noszących to imię należy Donald Trump - amerykański przedsiębiorca i polityk, a także Donald Tusk - polski polityk i były przewodniczący Rady Europejskiej. W Polsce imię Donald należy do imion rzadziej nadawanych. Nigdy nie osiągnęło ono tak dużej popularności, jak wiele tradycyjnych polskich imion, jednak pozostaje rozpoznawalne i obecne w świadomości społecznej. Według rejestrów danych PESEL nosi je zaledwie 224 mężczyzn, co plasuje je na odległe 1196. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Natomiast w ostatnim dziesięcioleciu imię to nie zostało nadane ani razu.

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