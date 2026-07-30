Wypadek w Świdniku. 13-letnia pasażerka hulajnogi trafiła do szpitala

Przebieg zdarzenia na ulicy Piłsudskiego

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę 29 lipca 2026 roku po godzinie 21:00. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-letni mieszkaniec Świdnika kierował hulajnogą elektryczną, którą pożyczył od kolegi. Razem z nim jako pasażerka podróżowała 13-letnia dziewczynka. W trakcie jazdy nastolatek najechał na studzienkę kanalizacyjną, co spowodowało utratę panowania nad pojazdem i upadek obu osób. 13-latka straciła przytomność, natomiast kierujący hulajnogą oddalił się z miejsca wypadku.

Interwencja służb ratunkowych i policji

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy poszkodowanej. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Lublinie, gdzie lekarze stwierdzili u niej ciężkie obrażenia ciała. Policjanci szybko ustalili, gdzie przebywa 15-letni uczestnik zdarzenia. Badanie przeprowadzone przez mundurowych wykazało, że nastolatek był trzeźwy. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz szczegółowe okoliczności wypadku, a o sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

Zasady bezpieczeństwa podczas jazdy hulajnogą

Policjanci wskazują, że uczestnicy zdarzenia nie mieli na głowach kasków ochronnych. Funkcjonariusze przypominają, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem przeznaczonym wyłącznie dla jednej osoby. Przewożenie pasażera istotnie ogranicza możliwość panowania nad urządzeniem i zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń. Dodatkowo kaski ochronne są wymagane przepisami dla osób poniżej 16 roku życia, ponieważ mogą one ograniczyć skutki upadku i chronić zdrowie użytkowników.

Apel policji do rodziców i opiekunów

Służby apelują do rodziców o regularne rozmowy z dziećmi na temat zasad bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Mundurowi podkreślają, że lekceważenie obowiązujących przepisów oraz strach przed konsekwencjami mogą prowadzić do sytuacji, których skutki będą odczuwalne przez całe życie. Ważne jest uświadamianie młodych ludzi o odpowiedzialności za podejmowane decyzje na drodze. Policjanci zaznaczają, że chwila brawury może doprowadzić do bardzo poważnych w skutkach zdarzeń.

Źródło: Policja.pl