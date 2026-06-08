Filip Chajzer poszedł do bierzmowania. W kościele towarzyszyła mu 19-letnia ukochana

Filip Chajzer szuka spokoju w Kościele

Niegdyś 41-letni Filip Chajzer cieszył się ogromną sympatią widzów, którzy lubili go za dystans, poczucie humoru i dobre chęci. Od pewnego czasu prezenter znów jest na ustach wszystkich, jednak z zupełnie innych powodów. Ciąg nieprzemyślanych wypowiedzi i budzących kontrowersje decyzji sprawił, że wielu sugerowało mu odpoczynek od show-biznesu. Po problemach związanych z jego fundacją, mężczyzna popadł w konflikty z różnymi osobami, na przykład z Księżulem czy własnym stomatologiem. Były gospodarz programów śniadaniowych oskarżał również swoją byłą partnerkę o to, że ukradła mu psa.

Teraz Filip Chajzer próbuje odzyskać równowagę życiową w Krakowie oraz w wierze. To właśnie religia ma przynosić mu ukojenie. Już w zeszłym roku wyszło na jaw, że prezenter jest częstym gościem w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. W wywiadzie dla portalu Świat Gwiazd przyznał, że mierzył się z głębokim kryzysem psychicznym i opowiedział o trudnościach, które doprowadziły go na skraj wytrzymałości. To właśnie w tym najtrudniejszym okresie miał przeżyć duchową przemianę, która odmieniła jego życie.

Zobacz również: Dentysta Filipa Chajzera ujawnia kulisy zębowej afery. Uderza w gwiazdora po miesiącach od skandalu

Filip Chajzer przyjął sakrament bierzmowania

Gwiazdor często opowiada w mediach społecznościowych o swoim nowym, duchowym życiu. Nie ukrywa również problemów, z którymi borykał się w przeszłości. Jakiś czas temu wydał książkę pod tytułem „Szczęście na kreskę”. Zgodnie z jego słowami, publikacja ta początkowo miała dotyczyć uzależnień, a ostatecznie opowiada o Bogu. Teraz Filip Chajzer poszedł o krok dalej w swojej przemianie i przystąpił do sakramentu bierzmowania.

Od dziś Filip Aleksander Jerzy. Jest coś mistycznego w tym sakramencie. Świadomy wybór świadomego dorosłego człowieka, który już wie jaką drogą iść. Jerzy bo dziadek i Jerzy Popiełuszko. Biskup, który na tę okoliczność przyleciał do Trzebnicy aż z Australii też nazywa się Jerzy. Jerzy Kołodziej. Doskonałe kazanie o boskim POWER i świetne porównanie do telefonu. Możesz mieć najlepsze aparaty, procesor i pamięć operacyjną, ale co Ci z tego wszystkiego, kiedy pada bateria - śmietnik! Niech duch święty, powtarzając za biskupem, będzie naszą baterią do życia. [...] - napisał Filip na Facebooku.

Czy Filip Chajzer weźmie ślub z 19-latką?

Portal Pudelek podaje, że w tym szczególnym dniu 41-latkowi towarzyszył nie tylko przyjaciel pełniący funkcję świadka, ale również jego nowa partnerka. Od kilku miesięcy Filip Chajzer tworzy związek z niespełna dwudziestoletnią Blanką. Ta relacja wywołuje spore kontrowersje. Matka 19-letniej dziewczyny na jednym ze spotkań z autorem zarzuciła mu, że odciąga córkę od rodziny. Sam zainteresowany nie uważa jednak, by w ich związku było coś niestosownego.

Mimo niedługiego stażu relacji, para zdążyła już zamieszkać pod jednym dachem. W maju Małgorzata Ohme ujawniła, że prezenter poprosił ukochaną o rękę.

To ile tych sakramentów jeszcze zostało? Powołanie raczej mi nie grozi - zastanawiał się w niedzielnym wpisie Filip Chajzer.

Zastanawiający post prezentera skłonił część obserwatorów do przypuszczeń, że może to zwiastować zbliżający się ślub. Czas pokaże, czy nowy nabytek stacji telewizyjnej faktycznie sformalizuje swój związek z młodą ukochaną.

Zobacz również: Filip Chajzer zabrał głos w sprawie 19-letniej Bianki. Dziennikarz ostro reaguje na słowa matki dziewczyny

30

Sonda Lubisz Filipa Chajzera? Tak Nie