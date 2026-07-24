Ivana Knoll w skąpym bikini. Chorwacka Miss Mundialu pręży ciało w jacuzzi

Spis treści Ivana Knoll zyskała sławę podczas mundialu w Katarze. Fani zachwyceni zdjęciami z jacuzzi

Zmysłowa modelka z Chorwacji, która zdobyła popularność jako Miss Mundialu, po raz kolejny przypomniała o sobie fanom. Ivana Knoll, bo o niej mowa, regularnie pojawia się na trybunach podczas wielkich wydarzeń piłkarskich. Swoją pozycję w świecie show-biznesu próbowała niedawno wzmocnić, tworząc utwór dedykowany amerykańskim mistrzostwom świata, który zaprezentowała w niezwykle obcisłym stroju.

Teraz influencerka postanowiła ponownie rozpalić zmysły swoich obserwatorów, udostępniając w mediach społecznościowych pikantne materiały. Na nagraniach prosto z jacuzzi ciemnowłosa modelka zaprezentowała swoje wdzięki w mikroskopijnym kostiumie kąpielowym. Reakcja fanów była natychmiastowa, a w sekcji komentarzy posypały się liczne komplementy.

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Ivana Knoll zyskała sławę podczas mundialu w Katarze. Fani zachwyceni zdjęciami z jacuzzi

Chorwacka modelka i influencerka urodziła się w Niemczech, ale jej korzenie i wychowanie wiążą się z Chorwacją. Zanim stała się gwiazdą internetu, pracowała jako tancerka erotyczna, a także brała udział w konkursach piękności, docierając w 2016 roku do finału Miss Chorwacji World. Dziś jej profil na Instagramie obserwuje imponująca liczba ponad trzech milionów internautów. Sławę na skalę międzynarodową przyniosły jej Mistrzostwa Świata w Katarze w 2022 roku, gdzie zwracała na siebie uwagę bardzo skąpymi strojami w barwach narodowych.

Po sukcesie w Katarze influencerka kontynuowała swoją karierę w mediach społecznościowych, regularnie podsycając zainteresowanie fanów odważnymi publikacjami, również podczas niedawnego Euro 2024. W ostatnim czasie skupiła się jednak na nowym wyzwaniu, próbując swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem KnollDoll. Jej muzyczny debiut, wspierany między innymi przez Lukasa Podolskiego, spotkał się z pozytywnym odbiorem.