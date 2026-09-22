Filip Chajzer pokazał młodszą o 21 lat żonę. Wiemy, jak wygląda Bianka!

Filip Chajzer publikuje zdjęcia z żoną Bianką

Filip Chajzer 19 września wziął ślub z 20-letnią Bianką. Początkowo jej wizerunek pozostawał tajemnicą. Dawny gospodarz telewizyjnych formatów dbał o prywatność partnerki, unikając udostępniania na Instagramie zdjęć, na których widać byłoby jej twarz. Obserwatorzy mogli podziwiać jedynie kadry zrobione od tyłu podczas wakacyjnych wojaży czy przejażdżek rowerowych. Niedługo po ceremonii w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym świeżo upieczeni małżonkowie zaprezentowali dłonie z obrączkami. Teraz jednak prezenter podjął inną decyzję i oficjalnie pokazał, jak wygląda jego druga żona.

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Tak sobie pomyślałem, że chciałbym was przedstawić sobie, bo to ważne, żeby mówić o tym, co najważniejsze w życiu, czyli o miłości.

Niedługo później 41-latek poinformował, że materiał z udziałem żony jest już gotowy i wrzucił do sieci ujęcia ze studia, na których można zobaczyć twarz 20-latki. Uwagę zwraca również napis "Filip & Bianka Chajzer Podcast", który pojawił się w tle. Taki przekaz pozwala przypuszczać, że ukochana dziennikarza zmieniła nazwisko i wkrótce mogą wspólnie tworzyć nowy format. Co ciekawe, jej dawny profil na Instagramie został wyłączony.

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Jak Filip Chajzer poznał o 21 lat młodszą żonę?

Młoda żona prezentera ma na koncie doświadczenia związane z produkcją audycji internetowych. Ich drogi skrzyżowały się na początku 2026 roku, gdy Filip przyjął zaproszenie do programu Małgorzaty Ohme. Wówczas Bianka odpowiadała za realizację projektu jako producentka. Znajomość błyskawicznie przerodziła się w coś więcej niż tylko kontakty biznesowe. Para dość szybko zdecydowała się na sformalizowanie relacji – zaręczyny miały miejsce w czerwcu, a trzy miesiące później wyprawiono wesele. Na uroczystości zabrakło zarówno rodziców panny młodej, jak i 9-letniego syna dziennikarza z poprzedniego związku.

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