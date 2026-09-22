Korupcja w Morągu. Diagności i kierowca zatrzymani na stacji kontroli pojazdów

Policja z Olsztyna rozbiła korupcyjny proceder w Morągu

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją od pewnego czasu analizowali działania, do których dochodziło na jednej ze stacji kontroli pojazdów w powiecie ostródzkim. Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że w Morągu dochodziło do łamania prawa podczas przeprowadzania badań technicznych. W czwartek 17 września 2026 roku policjanci zdecydowali o zatrzymaniu trzech mieszkańców regionu zamieszanych w tę sprawę. Wśród nich znaleźli się dwaj pracownicy stacji diagnostycznej w wieku 51 lat oraz 48-letni mężczyzna.

Fikcyjne badania techniczne za korzyści majątkowe

Z ustaleń śledczych wynika, że dwaj diagności przyjmowali pieniądze w zamian za wprowadzanie do systemu informatycznego nieprawdziwych danych. Wpisy dotyczyły pozytywnego przejścia badań technicznych, których w rzeczywistości nie przeprowadzano zgodnie z procedurami. Zatrzymany 48-latek miał wręczyć korzyść majątkową pracownikom stacji, aby uzyskać wymagany dokument bez faktycznego przeglądu swojego pojazdu. Wszyscy mężczyźni usłyszeli już oficjalne zarzuty w tej sprawie.

Zarzuty prokuratorskie dla diagnostów i mieszkańca regionu

Dwaj 51-letni pracownicy stacji będą odpowiadać za przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach. Trzeciemu z zatrzymanych przedstawiono zarzuty przekupstwa za wręczenie łapówki diagnostom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za przestępstwo korupcji grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 1 roku do 10 lat. Obecnie wszyscy podejrzani czekają na dalsze decyzje sądu w ich sprawie.

Prokuratura w Ostródzie nadzoruje sprawę rozwojową

Czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu. Mundurowi zajmują się teraz dokładną analizą zabezpieczonej na stacji dokumentacji technicznej. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i zbierane są kolejne dowody. Funkcjonariusze nie wykluczają, że w najbliższym czasie może dojść do kolejnych zatrzymań osób powiązanych z tym procederem.

Źródło: Policja.pl