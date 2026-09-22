PKP Intercity tnie ceny biletów. Rusza druga tura wielkiej wyprzedaży na 25-lecie

Druga szansa na tanie bilety PKP Intercity. Promocja potrwa krótko

Wrzesień 2026 roku przyniósł pasażerom spore niespodzianki od narodowego przewoźnika. W pierwszych dniach miesiąca podróżni mogli nabyć bilety tańsze o co najmniej 35 procent. Akcja cieszyła się gigantycznym powodzeniem, dając szansę na ekonomiczne wyjazdy pod koniec lata. Osoby, którym uciekła tamta okazja, dostają właśnie drugą szansę.

Kolejna odsłona wyprzedaży to prezent dla podróżnych z okazji 25. rocznicy utworzenia spółki PKP Intercity, która oficjalnie wystartowała 1 września 2001 roku. Tym razem promocyjne ceny będą obowiązywać od środy 23 września do piątku 25 września 2026 roku. W tych dniach będzie można kupić jednorazowe bilety na bezpośrednie trasy krajowe z obniżką rzędu 35 procent od ceny bazowej.

Które pociągi biorą udział w wyprzedaży biletów PKP?

Akcja obejmuje szeroką gamę połączeń. Tańsze bilety upolujemy na popularne pociągi ekonomiczne: InterCity (IC) oraz Twoje Linie Kolejowe (TLK). Co ważne, zniżka dotyczy też składów o podwyższonym standardzie – Express InterCity (EIC) oraz najbardziej prestiżowych Express InterCity Premium (EIP), czyli znanych Pendolino.

Rabatów nie uświadczymy jedynie podczas rezerwacji miejsc w wagonach sypialnych i kuszetkach, a także w pociągach kategorii ICN. Warto pamiętać, że pula promocyjnych biletów jest limitowana. Kto pierwszy, ten lepszy – to główna zasada tej wyprzedaży.

Jak kupić bilety z rabatem? Ważne terminy

Bilety nabyte w okresie 23-25 września pozwolą na podróżowanie od września do listopada 2026 roku. Trzeba mieć na uwadze różne zasady przedsprzedaży w zależności od rodzaju pociągu:

W przypadku połączeń IC i TLK działa standardowy tryb – bilety kupimy z maksymalnie 30-dniowym wyprzedzeniem.

Dla pociągów EIP i EIC od 25 września rusza sprzedaż biletów na przejazdy aż do 12 grudnia 2026 roku.

Podczas planowania jesiennych podróży należy pamiętać o dwóch dniach, w których promocja nie obowiązuje: 14 i 20 października 2026 roku. Brak wyprzedaży w tych terminach to w rzeczywistości świetna informacja. PKP Intercity zaplanowało na te daty specjalne, dedykowane akcje z jeszcze tańszymi biletami.

Bilety PKP za 10 zł. Dla kogo specjalne promocje?

W poniedziałek 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) za przejazd pociągami PKP Intercity jedyne 10 złotych zapłacą uczniowie, studenci, doktoranci i nauczyciele. Z kolei we wtorek 20 października, z okazji Europejskiego Dnia Seniora, identyczna oferta na połączenia bezpośrednie czeka na wszystkich pasażerów po 60. roku życia.

Obchody 25-lecia PKP Intercity to nie tylko promocje cenowe. Przewoźnik przygotował również niezwykłą gratkę w postaci odnowionego, historycznego pociągu IC „Nieśpieszny”. Ta wyjątkowa maszyna pozwala poczuć atmosferę dawnych podróży. Stanowi ona świetną atrakcję, przyciągającą zarówno starsze pokolenie pasażerów, jak i najmłodszych miłośników kolei.