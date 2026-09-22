Filip Chajzer tłumaczy nieobecność 9-letniego syna na weselu z Bianką. Skomentował sprawę!

Filip Chajzer wziął ślub z 20-letnią partnerką

Filip Chajzer i Bianka Gąsińska 19 września zawarli związek małżeński. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w jednej z krakowskich świątyń. Na ślubie obecni byli zadowoleni rodzice prezentera, którzy następnie udali się na przyjęcie weselne do restauracji. Pan młody zaprezentował się w klasycznym prążkowanym garniturze, z kolei 20-letnia panna młoda zachwyciła gości białą kreacją z hiszpańskim dekoltem.

Później 20-latka przebrała się w krótką, przylegającą sukienkę, podkreślającą jej figurę. Co ciekawe, na weselu zabrakło rodziców Bianki. Jej ojciec był obecny w kościele, po czym musiał wracać do obowiązków zawodowych. Matka 20-latki w ogóle nie zaszczyciła młodych swoją obecnością. Sam pan młody wyznał w jednym z wywiadów, że kobieta za nim nie przepada i nie wie nawet, czy w ogóle dostała zaproszenie na ceremonię.

Na ślubie nie pojawił się także 9-letni syn prezentera, który w tym czasie odbywał trening piłkarski pod opieką mamy.

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Brak syna na ślubie Filipa Chajzera. Prezenter zabrał głos

Była partnerka Filipa Chajzera, Małgorzata, opublikowała w sieci materiały ze wspólnego weekendu z synem. Zaznaczyła w nich, że jej 9-letni potomek intensywnie trenował grę w piłkę nożną. Kobieta zdradziła, że nie miała pojęcia o ślubnych planach swojego byłego ukochanego. W końcu sam Filip Chajzer w rozmowie z Faktem postanowił odnieść się do tej kwestii, tłumacząc, że cała sytuacja jest bardzo delikatna i wbrew pozorom, nikt nie ma do nikogo żalu.

Rozmawiamy o bardzo delikatnej sytuacji rodzinnej. Nie doszło do żadnej, że tak powiem, przykrości, nieprawidłowości. Wszyscy są tutaj w porządku ze sobą. W ogóle nie chcę tego szerzej komentować. Rozmawiamy o 9-letnim dziecku i o bardzo delikatnych uczuciach jego mamy. Wszyscy są tutaj ze sobą ok, nikt nikomu żadnej krzywdy nie zrobił - mówił były gwiazdor telewizji.

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