Filip Chajzer wziął ślub. 42-letni dziennikarz ożenił się z 20-letnią Bianką w Krakowie

Ślub Filipa Chajzera i 20-letniej Bianki. Dziennikarz oficjalnie powiedział "tak"

Zamiary matrymonialne popularnego prezentera wzbudzały ogromne zainteresowanie mediów już od kilku tygodni. Były gospodarz telewizyjnych programów śniadaniowych wielokrotnie podkreślał, że bardzo poważnie podchodzi do organizacji ceremonii i stara się osobiście doglądać dosłownie każdego elementu przygotowań. Wreszcie nadszedł ten wyczekiwany moment, a zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i sformalizowali swój związek.

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Krakowski ślub Filipa Chajzera. Prezenter telewizyjny zaczął nowy etap życia

Prezenter telewizyjny zdecydował się na gruntowne zmiany w swoim życiu prywatnym i przeniósł się do stolicy Małopolski. Znalazł tam odpowiednie warunki do rozwoju biznesowego oraz wymarzone miejsce do codziennego funkcjonowania. Z tego właśnie powodu ceremonia zaślubin z ukochaną partnerką odbyła się w jednej z najbardziej zachwycających krakowskich świątyń. Nowożeńcy oficjalnie przypieczętowali swój związek i wkroczyli na nową drogę życia.

Relacja tej dwójki od samego początku budziła niemałe emocje w przestrzeni publicznej. Internauci zwracali przede wszystkim uwagę na sporą różnicę wieku dzielącą zakochanych, ponieważ ukochana gwiazdora ma zaledwie dwadzieścia lat, podczas gdy on sam niedawno obchodził czterdzieste drugie urodziny. Mimo gigantycznego rozgłosu medialnego świeżo upieczeni małżonkowie konsekwentnie chronią swoją prywatność i układają wspólną przyszłość wyłącznie na własnych zasadach.

Nie da się ukryć, że niedawna przeprowadzka dziennikarza z Warszawy na południe Polski ma kluczowe znaczenie dla jego obecnego życia. Jakiś czas temu podzielił się on z fanami bardzo osobistym przemyśleniem na temat nowego miejsca zamieszkania, publikując w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym wyznał: „Pierwszy raz czuję, że mam dom. Taki mój. W sumie to nasz. Na swoich zasadach. No i na pobyt stały. Prezydenta Krakowa wybierzemy już razem”.

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Warto zauważyć, że krakowski adres wiąże się u znanego celebryty również z niezwykle dynamicznym rozwojem na polu zawodowym. Były reporter założył tam między innymi biuro zlokalizowane w nowoczesnym biurowcu Unity Tower, a ponadto regularnie otwiera i promuje w tym mieście kolejne punkty gastronomiczne należące do jego autorskiej sieci kebabów KREUZBERG.

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