Mandaryna ma swój "odpowiednik" w amerykańskim "Tańcu z Gwiazdami". Obie słyszą takie same zarzuty

"Dancing with the Stars" to jeden z najpopularniejszych formatów rozrywkowych w historii telewizji. Stworzony przez brytyjską stację BBC pod oryginalnym tłem "Strictly Come Dancing", zadebiutował w 2004 roku i szybko stał się globalnym fenomenem. Koncept polega na rywalizacji par złożonych ze celebrytów oraz profesjonalnych tancerzy, ocenianych przez jurorów i widzów. Format doczekał się lokalnych wersji w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, osiągając rekordowe wyniki oglądalności. Jeden z największych odpowiedników znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W 2026 roku pokazano casting dla tancerzy do programu, a w poprzednich latach stworzono także format skupiający się na dziecięcych odpowiednikach.

Kontrowersje wokół udziału Mandaryny w "Tańcu z Gwiazdami"

Udział Mandaryny w polskim "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje. Nie przez fakt powrotu do byłego męża, ale przez jej doświadczeniet taneczne. Marta Wiśniewska występuje w formacie jako gwiazda. Internauci zauważyli, że kobieta ma spore doświadczenie taneczne oraz przez lata występowała jako tancerka. Produkcja broniła się tym, że kobieta ma doświadczenie w stylu "ulicznym", a nie towarzyskim, przez co wcale nie ma prościej.

Warto zaznaczyć, iż Mandaryna nie była pierwsza, która spotkała się z takimi zarzutami. Internauci podobne doświadczenie wytykali m.in. Izabelli Miko, która wystąpiła w tanecznym filmie czy Emilii Komarnickiej (doświadczenie taneczne w teatrze, w tym występy ze Stefano Terrazzino). Bartłomiej Kasprzykowski słyszał zarzuty doświadczenia w stricte towarzyskim tańcu.

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Ona jest krytykowana w amerykańskim "Tańcu z Gwiazdami". Mandaryna z USA?

Można śmiało powiedzieć, że od strony zarzutów dot. doświadczenia tanecznego pojawił się podobny przypadek w Stanach Zjednoczonych. A amerykańskiej edycji formatu pojawiła się Jenna Dewan - aktorka, która grała główną rolę w "Step Up: Taniec zmysłów". Aktorka o polskich korzeniach współpracowała z takimi gwiazdami jak m.in. Christina Aguilera, Pink, Missy Elliott i Ricky Martin. Regularnie tańczyła jako jedna z tancerek Janet Jackson. Później wykorzystała swoje doświadczenie w telewizji jako prowadząca program "World of Dance" oraz gościnna jurorka w "So You Think You Can Dance".

Aktorka i produkcja bronili się tym, że dziewczyna nie ma również doświadczenia w tańcu towarzyskim, więc może być jej jedynie prościej w stylu nowoczesnym czy współczesnych, a te nie dominują w "Tańcu z gwiazdami". Internauci jednak po pierwszym odcinku już w formie ruchów zauważyli, że Jenna ma widoczną przewagę nad pozostałymi uczestniczkami. Według nich prościej jest jej opanować wiele choreografii.