Akcja policji w Katowicach. Wyrzucali narkotyki z okna podczas ucieczki

Pościg za Mercedesem na ulicy Mysłowickiej

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Mężczyzna ten był powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Pod koniec sierpnia 2026 roku kryminalni przystąpili do realizacji sprawy i na ulicy Mysłowickiej próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Mercedesa. Za kierownicą pojazdu siedział 26-latek, który nie zastosował się do wydawanych poleceń i podjął próbę ucieczki.

Narkotyki wyrzucane z okna uciekającego samochodu

Kierujący Mercedesem chciał uniknąć zatrzymania i podczas jazdy rażąco naruszał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna wykonywał gwałtowne manewry oraz wyprzedzał inne pojazdy w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. W samochodzie znajdowała się również 30-letnia pasażerka. W trakcie ucieczki oboje wyrzucali z auta przez okno pakunki, w których znajdowały się środki odurzające. Dzięki dynamicznym działaniom policjantów pojazd został zatrzymany, a para trafiła do aresztu.

Blisko 19 kilogramów nielegalnych substancji w garażu i aucie

Stróże prawa zabezpieczyli narkotyki, które znajdowały się wewnątrz samochodu oraz te, które para porzuciła na drodze podczas pościgu. Mundurowi przeszukali także garaż użytkowany przez zatrzymane osoby, gdzie również znaleźli środki odurzające. Łącznie w ręce policjantów trafiło blisko 19 kilogramów różnych substancji, w tym amfetamina, marihuana, haszysz, MDMA oraz kokaina. Przy 26-latku funkcjonariusze znaleźli dodatkowo czeskie dokumenty tożsamości, a w całych działaniach brali udział także policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zatrzymana para została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód, gdzie oboje usłyszeli zarzuty wspólnego posiadania znacznych ilości środków odurzających. 26-latek odpowie dodatkowo za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl