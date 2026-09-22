Oszustwo metodą na wypadek w Wałbrzychu. Policja zatrzymała 20-letniego odbieraka

86-letnia mieszkanka Wałbrzycha straciła 50 000 zł

Zdarzenie miało swój początek 31 sierpnia 2026 roku, gdy do seniorki z Wałbrzycha zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Rozmówczyni poinformowała o rzekomym spowodowaniu wypadku i potrzebie zdobycia pieniędzy na uniknięcie konsekwencji prawnych. Starsza kobieta uwierzyła w tę historię i przygotowała kwotę 50 000 zł, którą odebrał młody mężczyzna po przyjściu do jej mieszkania. Poszkodowana zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa dopiero po skontaktowaniu się z prawdziwą córką.

Zatrzymanie 20-latka na terenie powiatu świdnickiego

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, którzy analizowali zebrane informacje i prowadzili czynności operacyjne. Ich działania doprowadziły do ustalenia tożsamości osoby, która odebrała gotówkę od pokrzywdzonej mieszkanki miasta. W dniu 18 września 2026 roku w godzinach porannych kryminalni zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego. Podczas prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli telefon oraz odzież, którą zatrzymany miał na sobie w dniu oszustwa.

Udział w oszustwach w kilku miastach Polski

Dalsze ustalenia policjantów wykazały, że mężczyzna był zamieszany w oszustwa nie tylko na terenie Wałbrzycha, ale również w Głogowie, Wolbromku i Krakowie. Zatrzymany pełnił funkcję tak zwanego odbieraka, a jego zadaniem było przejmowanie gotówki od osób zmanipulowanych wcześniej przez telefonicznych rozmówców. Z ustaleń śledczych wynika, że za te czynności 20-latek otrzymywał wynagrodzenie. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzany usłyszał łącznie cztery zarzuty dotyczące oszustw.

Dozór policji i poręczenie majątkowe dla podejrzanego

W dniu 19 września 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie podjęto decyzje o środkach zapobiegawczych. Prokurator zastosował wobec 20-latka dozór Policji oraz wyznaczył poręczenie majątkowe w wysokości 7000 zł. Funkcjonariusze przy okazji tej sprawy przypominają, aby nigdy nie przekazywać gotówki nieznajomym i zawsze weryfikować nagłe prośby o pomoc finansową u bliskich. W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie powiadomić jednostkę Policji.

Źródło: Policja.pl