Narkotyki w Pruszkowie. Policjanci przejęli prawie 2 kg nielegalnych substancji

Policyjna akcja w Pruszkowie

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Stołecznej Policji ustalili w wyniku pracy operacyjnej, że w jednym z mieszkań na terenie Pruszkowa znajduje się tymczasowy magazyn narkotyków. Z uzyskanych informacji wynikało, że stamtąd środki odurzające są wprowadzane do dalszego obrotu. Operacyjni zorganizowali działania i rozpoczęli obserwację wytypowanego miejsca, podczas której zauważyli mężczyznę pozostającego w ich zainteresowaniu. Po pewnym czasie na miejsce przyjechał mercedesem jego znajomy, co stało się sygnałem dla policjantów do rozpoczęcia interwencji.

Zabezpieczone narkotyki i gotówka

Mundurowi najpierw przeszukali samochód, w którym znaleźli torbę wypełnioną hermetycznie zgrzanymi pakietami z suszem roślinnym oraz białą sypką substancją. Dalsze czynności były kontynuowane w mieszkaniach zatrzymanych mężczyzn, gdzie funkcjonariusze natrafili na kolejne środki narkotyczne, wagi elektroniczne oraz gotówkę w kwocie 17 000 zł. Wszystkie odnalezione substancje zostały przekazane do specjalistycznych badań laboratoryjnych, a mężczyźni w wieku 38 i 40 lat trafili do policyjnej celi. Policjanci ustalili dodatkowo, że 40-latek kierował mercedesem mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który wygasa dopiero w listopadzie 2027 roku.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzili śledczy z Pruszkowa pod nadzorem miejscowej Prokuratury Rejonowej. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w ilości prawie 2 kg. Jeden z mężczyzn odpowie także za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl