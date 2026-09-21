Teść Filipa Chajzera "nie jest zwolennikiem" małżeństwa córki. Nie pojawił się na weselu młodziutkiej Bianki!

Filip Chajzer ożenił się z 20-letnią Bianką w Krakowie

Filip Chajzer przeżywa teraz niezwykle gorący okres. Jak stwierdził w jednym ze swoich filmów, ostatnie dwa miesiące to po prostu raj. Wszystko dlatego, że 19 września stanął na ślubnym kobiercu z młodszą o 21 lat Bianką. Ceremonia odbyła się w Krakowie. On postawił na prążkowany garnitur, ona z kolei zachwyciła w eleganckiej, przylegającej sukni z hiszpańską falbaną, która idealnie eksponowała jej sylwetkę. Do tego dobrała klasyczne białe szpilki oraz skromny welon z niskim upięciem włosów.

Podczas zabawy weselnej żona Chajzera zaprezentowała się w odważniejszej stylizacji. Postawiła na krótką sukienkę z mocno wyciętymi plecami i bawiła się znakomicie. Niestety, w tym ważnym dniu zabrakło wsparcia jej rodziców na przyjęciu. Mama w ogóle nie pojawiła się ani w kościele, ani na weselu. Z kolei tata Bianki towarzyszył nowożeńcom w drodze do ołtarza razem z rodzicami Filipa, jednak tuż po zakończeniu mszy opuścił uroczystość i nie pojechał na huczną zabawę.

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Teść Chajzera nie przyszedł na wesele

Dlaczego ojciec Bianki zniknął po ceremonii kościelnej? Jak podaje serwis Pudelek, powodem miały być kwestie zawodowe. Informator portalu przekonuje, że teść Chajzera ma pracę w branży filmowej, z którą wiązały się wcześniejsze plany.

Jest związany z branżą filmową i miał wcześniej zaplanowane zobowiązania zawodowe. Bianka i Filip bardzo pilnowali, żeby informacja o ślubie nie przedostała się do mediów, dlatego o uroczystości poinformowali najbliższych w ostatniej chwili. W tej sytuacji nie miał możliwości odpowiednio wcześniej przeorganizować swoich obowiązków i zostać na weselu.

Okazuje się również, że ojciec panny młodej podchodzi do tego związku ze sporym dystansem, jednak chciał towarzyszyć córce w kościele.

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I chociaż nie jest zwolennikiem tego małżeństwa, nie wyobrażał sobie, by nie być z córką w tak ważnym dniu. Chciał być przy córce.

Nie jest żadną tajemnicą, że rodzice 20-latki mają obiekcje co do jej relacji ze starszym, znanym dziennikarzem. Sam Filip w programie u Kuby Wojewódzkiego przyznał bez ogródek, że matka Bianki za nim nie przepada.

Nie było mamy Bianki. Nad czym zresztą bardzo ubolewam. Natomiast tata mojej żony odprowadzający Biankę do ołtarza, klasa absolutna. Jesteśmy tym bardzo wzruszeni - wyznał Chajzer Plejadzie.

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