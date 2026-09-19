Filip Chajzer poślubił ukochaną Biankę. Zobaczcie ich pierwszy małżeński pocałunek

Ślub kościelny Filipa Chajzera i Bianki

Od pewnego czasu w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje o przygotowaniach Filipa Chajzera do uroczystości zaślubin. Prezenter nie kwapił się do ujawniania detali, co tylko potęgowało ciekawość internautów. Obecnie sytuacja jest klarowna - para stanęła na ślubnym kobiercu i sformalizowała swój związek przed Bogiem.

Uroczystość przebiegła w wyjątkowym nastroju, a wśród kluczowych momentów nie mogło zabraknąć tego, na który wszyscy wyczekiwali. Zaraz po złożeniu małżeńskiej przysięgi oraz nałożeniu obrączek świeżo upieczeni małżonkowie przypieczętowali swój związek pierwszym małżeńskim pocałunkiem.

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Pocałunek przed ołtarzem Filipa Chajzera i żony

Taki gest często stanowi symboliczny początek nowej drogi życia. Podobnie było w przypadku Filipa Chajzera i Bianki. Kiedy kapłan ogłosił ich mężem i żoną, a zakochani wymienili pocałunek, w świątyni zapanowała niezwykle wzruszająca atmosfera.

Młoda para nie ukrywała swojej ogromnej radości. Na udostępnionych fotografiach doskonale widać, że tego dnia towarzyszyły im potężne emocje. Radosny wyraz nie znikał z ich twarzy, a spojrzenia kierowane w swoją stronę wyrażały więcej niż tysiąc słów.

Kreacja ślubna Bianki - klasyczna elegancja

Spore zainteresowanie wywołał również strój panny młodej. Bianka zdecydowała się na ponadczasową i elegancką stylizację. Jej wybór padł na śnieżnobiałą suknię z odważnym dekoltem, który eksponował ramiona. Dopasowany krój świetnie podkreślał jej figurę, a delikatnie rozszerzający się ku dołowi materiał nadawał sukni lekkości oraz romantycznego wyrazu.

Całość stylizacji dopełniał okazały, długi welon i nienarzucające się dodatki. Bianka prezentowała się niezwykle gustownie.

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Zaręczyny i szybki ślub Filipa Chajzera

Informacja o relacji Filipa Chajzera z Bianką pojawiła się w mediach na początku wiosny bieżącego roku. Jak informowały portale plotkarskie, para miała się spotkać na planie jednego z projektów zdjęciowych. Ich uczucie rozkwitało w błyskawicznym tempie, a po upływie kilku miesięcy zakochani ogłosili zaręczyny.

Teraz przyszedł moment na sformalizowanie związku. Uroczystość kościelna stanowiła symboliczne rozpoczęcie kolejnego etapu we wspólnej drodze. Z uśmiechów uwiecznionych na zdjęciach ze ślubu bije prawdziwe szczęście.

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