Filip Chajzer już po ślubie z 20-letnią Bianką. Kameralne wesele w centrum Krakowa

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-19 19:26

Filip Chajzer zmienił stan cywilny. 42-letni dziennikarz w sobotnie popołudnie ożenił się z zaledwie 20-letnią Bianką. Z kościoła w Krakowie para młoda oraz ich goście udali się do jednej z restauracji, aby tam celebrować ten szczególny dla nich czas.

Filip Chajzer wziął ślub. Poznali się podczas nagrywania podcastu

Obecny rok okazał się niezwykle przełomowy dla byłej twarzy stacji TVN. Filip Chajzer sfinalizował prace nad swoim krakowskim mieszkaniem, a w pierwszych miesiącach roku zapoczątkował nagrywanie autorskiego podcastu. To właśnie ten projekt przyniósł mu miłość, ponieważ podczas realizacji początkowych odcinków spotkał 20-letnią producentkę, w której szybko się zakochał. Od razu zaiskrzyło i wkrótce potem para oficjalnie była już razem.

Już w maju 42-letni prezenter zaręczył się z 20-letnią ukochaną. Mimo że znali się krótko, postanowili szybko sformalizować swój związek, rezygnując z długiego okresu narzeczeństwa. Uroczystość odbyła się w sobotę 19 września przed godziną 13:00, w jednym z krakowskich kościołów.

Przysięga małżeńska została złożona w towarzystwie przyjaciół i najbliższej rodziny. Chociaż zabrakło szerokiego grona osobistości ze świata mediów, to obecny był ojciec pana młodego, Zygmunt Chajzer, który z radością obserwował swojego syna przed ołtarzem.

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Wesele Filipa Chajzera i jego żony w Krakowie

Po zakończeniu mszy św. młoda para oraz zaproszeni goście udali się do restauracji położonej w sercu dawnej stolicy Polski. Jak informowano wcześniej, wybór padł na lokal gastronomiczny, który prowadzony jest przez bliskiego znajomego Filipa Chajzera.

Na czas imprezy restauracja została całkowicie wyłączona z użytku dla klientów z zewnątrz, co zagwarantowało nowożeńcom komfort i prywatność. Chociaż wydarzenie miało charakter zamknięty, zakochani z uśmiechami na ustach pozowali fotografom do pamiątkowych zdjęć.

Serdecznie gratulujemy nowożeńcom i życzymy im pomyślności na nowej drodze życia.

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