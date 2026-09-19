Filip Chajzer już po ślubie z 20-letnią Bianką. Kameralne wesele w centrum Krakowa

Filip Chajzer wziął ślub. Poznali się podczas nagrywania podcastu

Obecny rok okazał się niezwykle przełomowy dla byłej twarzy stacji TVN. Filip Chajzer sfinalizował prace nad swoim krakowskim mieszkaniem, a w pierwszych miesiącach roku zapoczątkował nagrywanie autorskiego podcastu. To właśnie ten projekt przyniósł mu miłość, ponieważ podczas realizacji początkowych odcinków spotkał 20-letnią producentkę, w której szybko się zakochał. Od razu zaiskrzyło i wkrótce potem para oficjalnie była już razem.

Już w maju 42-letni prezenter zaręczył się z 20-letnią ukochaną. Mimo że znali się krótko, postanowili szybko sformalizować swój związek, rezygnując z długiego okresu narzeczeństwa. Uroczystość odbyła się w sobotę 19 września przed godziną 13:00, w jednym z krakowskich kościołów.

Przysięga małżeńska została złożona w towarzystwie przyjaciół i najbliższej rodziny. Chociaż zabrakło szerokiego grona osobistości ze świata mediów, to obecny był ojciec pana młodego, Zygmunt Chajzer, który z radością obserwował swojego syna przed ołtarzem.

Zobacz również: Drama ze ślubem Filipa Chajzera. Nie zjawili się ani syn dziennikarza, ani matka panny młodej

36

Wesele Filipa Chajzera i jego żony w Krakowie

Po zakończeniu mszy św. młoda para oraz zaproszeni goście udali się do restauracji położonej w sercu dawnej stolicy Polski. Jak informowano wcześniej, wybór padł na lokal gastronomiczny, który prowadzony jest przez bliskiego znajomego Filipa Chajzera.

Na czas imprezy restauracja została całkowicie wyłączona z użytku dla klientów z zewnątrz, co zagwarantowało nowożeńcom komfort i prywatność. Chociaż wydarzenie miało charakter zamknięty, zakochani z uśmiechami na ustach pozowali fotografom do pamiątkowych zdjęć.

Serdecznie gratulujemy nowożeńcom i życzymy im pomyślności na nowej drodze życia.

Zobacz również: Filip Chajzer wziął ślub w Krakowie. Zachowanie Zygmunta Chajzera w kościele zaskoczyło