Wypadek na ul. Staroniwskiej w Rzeszowie. Pijany 23-latek z zakazem prowadzenia aut trafił do aresztu

Przebieg zdarzenia na ulicy Staroniwskiej w Rzeszowie

Do wypadku doszło w piątek 18 września 2026 roku krótko przed północą. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego jechał Volkswagenem Golfem w kierunku centrum miasta. Na łuku drogi w prawo kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącą Toyotą. W wyniku tego uderzenia samochody przemieściły się i uderzyły w Hondę, która poruszała się w stronę miejscowości Kielanówka.

Służby ratunkowe i stan poszkodowanych po wypadku

W zderzeniu trzech pojazdów rannych zostało 8 osób, wśród których znaleźli się wszyscy kierujący oraz ich pasażerowie. Na miejscu interweniowali policjanci, straż pożarna oraz 8 karetek pogotowia ratunkowego. Świadkowie zdarzenia opisali funkcjonariuszom przebieg wypadku i wskazali mężczyznę, który kierował Volkswagenem Golfem. Jak przekazały służby, w wyniku tego zdarzenia nikt nie zginął, a 5 z 8 rannych osób zdążyło już opuścić placówki medyczne.

Alkohol i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Podczas kontroli okazało się, że 23-latek był nietrzeźwy i miał w organizmie ponad 1,3 promila alkoholu. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że od czerwca 2026 roku posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który wydał Sąd Rejonowy w Leżajsku. Policjanci z wydziału do spraw wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym komendy miejskiej przesłuchali świadków i zgromadzili dowody w sprawie. Ustalono między innymi, że mężczyzna pił alkohol wspólnie z kolegami w trakcie jazdy do Rzeszowa, a następnie dokupili go na jednej z lokalnych stacji benzynowych.

Tymczasowy areszt dla 23-letniego sprawcy wypadku

Akta sprawy zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, gdzie prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty. Dotyczą one spowodowania wypadku drogowego oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W poniedziałek 21 września 2026 roku sąd rozpatrzył wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Jest to najsurowszy środek zapobiegawczy przewidziany w takich przypadkach.

Źródło: Policja.pl