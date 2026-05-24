Eurowizja skończyła dokładnie 70 lat. Organizatorzy wyskoczyli z niespodzianką dla fanów

Eurowizja 1956 - tak to się zaczęło

Pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się w Szwajcarii, mimo że był inspirowany Festiwalem Piosenki Włoskiej w Sanremo i Międzynarodowym Festiwalem Piosenki w Wenecji. Lugano we włoskojęzycznej części kraju ugościło festiwal 24 maja 1956 roku - co oznacza, że Eurowizja właśnie świętuje swoje 70. urodziny.

W inauguracyjnej edycji uczestniczyły po dwie piosenki z zaledwie siedmiu krajów, a najlepsza okazała się ballada "Refrain", którą wykonała reprezentantka gospodarzy, Lys Assia. Od tamtej pory konkurs stale ewoluował, budząc niemałe emocje, skandale, ale i kreując trendy oraz wiele spektakularnych karier muzycznych.

70 lat widowiska. Organizatorzy opublikowali wyjątkowe nagranie

Po 70. edycji, którą w Wiedniu po raz pierwszy w swojej historii startów wygrała Bułgaria, organizatorzy nie zaprzestali świętowania. Na 24 maja Europejska Unia Nadawców (EBU) przygotowała specjalny klip "Crossing the bridge", podsumowujący wartości, jakie niesie ze sobą Eurowizja. To jednak nie wszystko. Dzięki współpracy z telewizją RSI, która zorganizowała pierwszą edycję 70 lat temu, na oficjalny kanał konkursu na YouTube trafiło zdigitalizowane i dopracowane pod względem jakości nagranie zwycięskiego występu Lys Assi. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jedyna zachowana po Eurowizji 1956 taśma nie była poddawana digitalizacji i naprawom od lat 90. minionego wieku. Teraz "Refrain" możemy zobaczyć w zupełnie nowej jakości.

Nadzieja na znalezienie nowych archiwów

Na kilka tygodni przed tegoroczną, jubileuszową Eurowizją, EBU zwróciła się do fanów z ważnym apelem. Pomimo całych dekad poszukiwań w archiwach na całym świecie - nie udało się znaleźć nagrań Konkursu Piosenki Eurowizji z lat 1956 i 1964. To jedyne edycje, które nie przetrwały do dziś w formie zapisu wideo, ale być może istnieją na świecie taśmy, które znajdują się w domowych zbiorach i mogłyby rzucić nowe światło na zagubione lata. Organizatorzy apelują do szczęśliwych znalazców nagrań Eurowizji 1956 lub 1964 o kontakt pod adresem [email protected].

Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku w Bułgarii. Po zwycięstwie Dary z utworem "Bangaranga" niemal pewne stało się to, że impreza trafi do stolicy - Sofii, ale chętne są też trzy inne miasta. Oprócz Bułgarii i powracającej po przerwie Macedonii Północnej udział wprost zadeklarowali nadawcy publiczni z Danii, Finlandii, Niemiec i San Marino.

