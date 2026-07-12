Norwegia - Anglia w MŚ 2026. Kto awansuje do półfinału po dogrywce w Miami?

Emocjonujący remis po dziewięćdziesięciu minutach

Spotkanie ćwierćfinałowe piłkarskich mistrzostw świata w Miami dostarcza kibicom ogromnych emocji. Rywalizacja pomiędzy Norwegią a Anglią zakończyła się remisem jeden do jednego po upływie podstawowego czasu gry. Zespoły nie zdołały przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę w ciągu dziewięćdziesięciu minut. Oznacza to konieczność rozegrania dodatkowych trzydziestu minut. Zwycięzca tego starcia awansuje do półfinału tegorocznego turnieju.

Strzelanie w tym niezwykle ważnym spotkaniu rozpoczęli piłkarze ze Skandynawii. W trzydziestej szóstej minucie bramkę dla reprezentacji Norwegii zdobył Andreas Schjelderup. Anglicy zdołali jednak odpowiedzieć jeszcze przed przerwą. W doliczonym czasie pierwszej połowy, dokładnie w czterdziestej piątej minucie plus dwa, wyrównał Jude Bellingham. Wynik ten utrzymał się już do końcowego gwizdka oznaczającego koniec drugiej połowy.

Zacięta walka na stadionie w Miami

Mecz rozgrywany w Stanach Zjednoczonych przyciągnął na trybuny ogromną liczbę fanów. Starcie ćwierćfinałowe na obiekcie w Miami ogląda na żywo 64 478 widzów. Atmosfera na stadionie jest bardzo napięta, a sympatycy obu drużyn głośno wspierają swoich piłkarzy. Zawodnicy obu reprezentacji muszą zmagać się z ogromną presją wyniku. Każda kolejna akcja w dodatkowym czasie gry może zadecydować o losach awansu.

Arbitrem głównym tego niezwykle ważnego widowiska jest doświadczony sędzia z Europy. Francuz Clement Turpin dba o prawidłowy przebieg rywalizacji na boisku. Przed zespołami niezwykle wymagająca faza dodatkowa, która wyłoni kolejnego półfinalistę mistrzostw. Trenerzy z pewnością odpowiednio zmotywują swoich graczy przed decydującymi minutami. Kibice z niecierpliwością oczekują na ostateczne rozstrzygnięcie tego wyrównanego boju.