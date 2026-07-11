Kolejne odejście z Motoru Lublin. Kto pożegnał się z klubem?

Kluczowy obrońca odchodzi

Belgijski piłkarz Herve Matthys to czternasty zawodnik, który żegna się z ekstraklasowym Motorem Lublin podczas trwającej przerwy letniej. Jego kontrakt, który miał obowiązywać jeszcze przez rok, został oficjalnie rozwiązany za porozumieniem stron.

30-letni obrońca zasilił szeregi lubelskiej drużyny w styczniu 2025 roku, przenosząc się z belgijskiego klubu Beerschot VA. W barwach Motoru rozegrał łącznie 37 spotkań, stając się jednym z filarów obrony i regularnie pojawiając się na boisku w podstawowym składzie.

Kto jeszcze opuścił Motor?

Wśród czternastu piłkarzy, którzy odeszli z klubu, Matthys jest już trzecim środkowym obrońcą. To wymusza na sztabie szkoleniowym poszukiwanie nowych rozwiązań w linii defensywy na nadchodzący sezon.

Wcześniej władze Motoru Lublin nie zdecydowały się na przedłużenie umowy z Arkadiuszem Najemskim. Dodatkowo, reprezentant Polski do lat 19, Bright Ede, przeniósł się do hiszpańskiego Deportivo La Coruna na zasadzie transferu zagranicznego.