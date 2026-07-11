Nie żyje Maja Gadowska. Szkoła żegna dziewczynkę w poruszających słowach. "Pogodna, serdeczna, niezwykle pracowita"

Tragiczna wiadomość o śmierci Mai Gadowskiej obiegła media 10 lipca 2026 roku. Zaledwie kilka tygodni wcześniej dziewczynka nagrała utwór wspólnie z Łatwogangiem wprost ze swojego szpitalnego łóżka, tryskając przy tym radosną energią. To było wielkie marzenie Mai, która mimo niezwykle dzielnej walki, ostatecznie uległa agresywnej chorobie nowotworowej.

Artyści i media oddają hołd Mai Gadowskiej

Osoby ze świata artystycznego, współpracujące z Fundacją Cancer Fighters, na różne sposoby starają się upamiętnić dzielną dziewczynkę. Bedoes wyjawił, że to dla niego niezwykle trudna sytuacja z powodów prywatnych, a podczas swojego występu zrezygnował z tradycyjnej minuty ciszy, rozpoczynając show utworem nagranym przez Maję. Był to niezwykle poruszający gest dla zgromadzonej widowni, a to wydarzenie na długo pozostanie w pamięci fanów rapera.

Maja Gadowska we współpracy z Łatwogangiem wypuściła piosenkę pod tytułem "Wszystkie Marzenia". Aby należycie uhonorować zmarłą podopieczną Fundacji Cancer Fighters, Radio ESKA umieściło jej piosenkę na szczycie notowania Gorąca 20, co było pięknym gestem stacji.

Szkoła Podstawowa żegna Maję Gadowską we wzruszającym wpisie

W mediach społecznościowych, na profilu Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich, pojawił się wyjątkowy wpis pożegnalny dedykowany Mai Gadowskiej. Poruszający komunikat udostępniony przez nauczycieli i uczniów wyraźnie udowadnia, że zmarła dziewczynka była naprawdę niezwykła.