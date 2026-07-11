Mąż Wioletki z "Rancza" dołącza do hitowego serialu TVP. Aktorka nie kryje dumy z męża

Większość widzów kojarzy Mateusza Lisieckiego-Waligórskiego przede wszystkim jako życiowego partnera słynnej Wioletki z "Rancza". Prawda jest jednak taka, że aktor może pochwalić się sporym dorobkiem telewizyjnym. Na małym ekranie pojawiał się wielokrotnie, biorąc udział w takich produkcjach jak "Na Wspólnej", "Barwy szczęścia", a także "Singielka", "Korona królów", "M jak miłość" czy "Po prostu przyjaźń".

Magdalena Waligórska-Lisiecka o nietypowym geście męża

Prywatnie gwiazdor od blisko dekady jest mężem Magdaleny Waligórskiej-Lisieckiej. Ich ślub miał miejsce we wrześniu 2016 roku, a para wychowuje dwoje dzieci. Ciekawostką jest fakt, że po zawarciu związku małżeńskiego oboje postanowili nosić podwójne nazwiska, co jest dość rzadką praktyką.

Jak zdradziła w przeszłości aktorka na łamach tygodnika "Rewia", pomysł ten wyszedł bezpośrednio od jej partnera.

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Kompletnie mnie tym zaskoczył. Bardzo interesuje się historią. Powiedział mi, że skoro mój tata nie ma syna, to moje rodowe nazwisko Waligórski herbu Odrowąż zaginie. Żeby tak się nie stało, sam je przyjął. Ten gest, choć uważany dzisiaj za szalenie nowoczesny, jest w istocie bardzo tradycyjny

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania

– wyjaśniła gwiazda "Rancza".

Mateusz Lisiecki-Waligórski zagra w Na dobre i na złe

Obecnie nazwisko aktora ponownie zyskuje na popularności. Mateusz Lisiecki-Waligórski ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że został nowym członkiem obsady kultowego serialu medycznego "Na dobre i na złe".

W nadchodzących epizodach wcieli się w postać komisarza Radosława Bieguna. Produkcja trzyma na razie w tajemnicy szczegóły dotyczące jego roli i nie ujawnia, jak mocno jego wątek wpłynie na główne wydarzenia w serialu.

Magdalena Waligórska-Lisiecka dumna z sukcesu męża

Sukces ten mocno ucieszył Magdalenę Waligórską-Lisiecką, która równolegle pracuje na planie 11. sezonu "Rancza". Gwiazda dała wyraz swojej radości, publikując emocjonalny wpis na Instagramie. Nawet zmęczenie po długim dniu pracy nie powstrzymało jej przed podzieleniem się tą nowiną.

Wróciłam zmęczona z planu, a tu taka miła niespodzianka od męża.

W naszej galerii można zobaczyć najnowsze zdjęcia serialowej Wioletki. Jej metamorfoza przyciąga wzrok i bez problemu mogłaby ona rywalizować o tytuł Miss Wilkowyj z serialową Lucy (graną przez Ilonę Ostrowską)!

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