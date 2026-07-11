Łzy po finale Wimbledonu. Linda Noskova zadedykowała triumf zmarłej mamie

Finał Wimbledonu 2026 zakończył się zwycięstwem Lindy Noskovej nad rodaczką Karoliną Muchovą.

Decydujący set nie sprawił jej problemu, mimo wypuszczenia z rąk przewagi w drugiej odsłonie.

Po zakończeniu meczu na twarzach obu czeskich tenisistek pojawiły się łzy wzruszenia.

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Po godzinie rywalizacji mało kto przewidywał tak emocjonujący obrót spraw. Linda Noskova dominowała, prowadząc 6:2, 5:2, a na jej koncie zapisano nawet piłki meczowe. Zmarnowane szanse dały Karolinie Muchovej okazję do odrobienia strat, co doprowadziło do rozegrania trzeciego seta. Krótka przerwa pomogła młodszej zawodniczce opanować nerwy. Odzyskała swój rytm gry i wywalczyła pierwszy w karierze wielkoszlemowy puchar. Triumf na kortach w Londynie z pewnością na zawsze zapisze się w pamięci 21-letniej Czeszki.

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Ceremonia wręczenia nagród przyniosła kolejne silne emocje. W pierwszej kolejności na środek zaproszono pokonaną finalistkę. Muchova od razu rozbawiła publiczność, nazywając swoją rywalkę "eks-przyjaciółką" w luźnym żarcie. Choć dla zawodniczki był to już drugi po Roland Garros 2023 finał turnieju wielkoszlemowego, poziom stresu pozostał niezwykle wysoki.

- Kiedy patrzę na mój narożnik... Przepraszam. To emocje. Patrzę na mój narożnik i widzę wszystkich przyjaciół oraz rodzinę, którzy pozmieniali plany, aby być dzisiaj ze mną - mówiła łamiącym się głosem rozklejona finalistka.

Zaraz potem przyszedł czas na świeżo upieczoną mistrzynię. Noskova błyskotliwie odniosła się do wcześniejszych słów rodaczki, kładąc mocny nacisk na wyraz "przyjaciółko". Radość z wygranej długo udawało jej się trzymać w ryzach, jednak końcówka przemówienia okazała się dla niej zbyt trudna.

Jest jeszcze jedna osoba, której chciałabym podziękować. To moja mama. Zdecydowanie nie stałabym w tym miejscu, gdyby nie ona, więc dziękuję - powiedziała Czeszka, kierując buziaka w stronę nieba, po czym się rozkleiła.

Warto dodać, że matka młodej tenisistki odeszła w 2024 roku, niedługo przed ówczesnymi zmaganiami na londyńskich kortach. Kobieta przez długi czas zmagała się z chorobą nowotworową.

Zazwyczaj nie płaczę, to nie jest dla mnie normalne. Bardzo cieszyłam się tymi 2 tygodniami. Wszystkimi smutnymi i wszystkimi radosnymi łzami. Całym potem i poświęceniem, który w to włożyłam, bo było warto. Z pewnością nigdy nie zapomnę tych 2 tygodni - podsumowała Noskova.

Linda Noskova thanks her mom after winning Wimbledon, who passed away just before Wimbledon in 2024 after a long battle with cancer:"There's also one more person I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you." 🥹"I… pic.twitter.com/tgOOXBjwuz— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2026