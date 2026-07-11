Liga Narodów siatkarek. Kto awansuje do turnieju finałowego?

Decydujące starcie w Osace

Znamy już większość drużyn, które wystąpią w turnieju finałowym Ligi Narodów siatkarek. Wśród pewnych awansu ekip są Stany Zjednoczone, Brazylia, Włochy, Holandia, Turcja, Kanada oraz Chiny. Azjatycki zespół ma zagwarantowany udział ze względu na pełnienie roli gospodarza imprezy. Zawody odbędą się w dniach 22-26 lipca w Makau. O ostatnie wolne miejsce powalczą bezpośrednio reprezentacje Polski i Japonii.

Spotkanie decydujące o awansie zaplanowano na niedzielę na godzinę 12.20 polskiego czasu. Zwycięzca tego emocjonującego pojedynku zdobędzie ostateczne prawo gry o medale w Makau. Przegrany zespół będzie musiał definitywnie pożegnać się z tegorocznymi rozgrywkami. Japonki miały szansę zapewnić sobie awans już w sobotę, jednak uległy mocnej reprezentacji Turcji. Liderką zwyciężczyń była Melissa Vargas, która zdobyła w tym meczu dwadzieścia punktów.

Niespodziewane wyniki i walka o utrzymanie

W sobotę reprezentacja Polski miała zaplanowany czas na odpoczynek i regenerację sił. Tego dnia doszło do sporej niespodzianki w turniejowym meczu Brazylii z Tajlandią. Trener drużyny z Ameryki Południowej zdecydował się wystawić na parkiet całkowicie rezerwowy skład. Azjatki bezlitośnie wykorzystały tę sytuację i gładko wygrały spotkanie bez straty seta. Z kolei reprezentacja Kanady stawiła spory opór Włoszkom, które zwyciężyły dopiero w trudnym tie-breaku.

Niedziela przyniesie również ostateczne rozstrzygnięcia w dolnej części tabeli. Tego dnia dowiemy się, która drużyna będzie musiała ostatecznie opuścić elitarne rozgrywki. Zagrożone spadkiem są debiutująca w imprezie Ukraina oraz zdeterminowana reprezentacja Bułgarii. Bułgarki muszą bezwzględnie pokonać Niemki i liczyć na potknięcie swoich głównych rywalek. Utrzymanie zapewni im tylko ewentualna porażka Ukrainek w trudnym starciu z Belgijkami.