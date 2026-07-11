Tylko u nas! Tak Bedoes upamiętnił zmarłą Maję Gadowską na koncercie. Raper podjął wyjątkową decyzję

Smutna wiadomość o odejściu młodej pacjentki obiegła ogólnopolskie media w piątek, 10 lipca 2026 roku. Walkę z bezlitosną chorobą przegrała Maja Gadowska, która zdobyła serca internautów dzięki akcji zorganizowanej przez influencera znanego jako Łatwogang. Zrealizowanie tego pięknego celu umożliwiło wsparcie ze strony organizacji charytatywnej Cancer Fighters. Efektem tej poruszającej współpracy był wspólny singiel zatytułowany „Wszystkie Marzenia", którego oficjalna premiera odbyła się 12 czerwca.

Na te dramatyczne wieści zareagował Bedoes, popularny polski artysta sceny hip-hopowej, regularnie angażujący się w pomoc ciężko chorym dzieciom. Wstrząśnięty wiadomością o stracie dziewczynki twórca postanowił zabrać głos. Muzyk w naszej rozmowie opowiedział o tym, w jaki sposób zamierza oddać hołd zmarłej fance podczas swojego najbliższego muzycznego wydarzenia.

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Bedoes wspomina zmarłą Maję Gadowską z fundacji Cancer Fighters

Tuż przed rozpoczęciem swojego występu w ramach popularnego wydarzenia Rap Stacja Festiwal, artysta zdecydował się na szczerą rozmowę z dziennikarzami Radia Eska. Zapytany o własne samopoczucie w obliczu tak tragicznych doniesień z ostatnich dni, raper bez wahania podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zaistniałej sytuacji.

Zastanawiam się trochę, jak zacząć ten koncert w związku ze śmiercią Majko, odejściem dziewczyny z fundacji. Pomyślałem na początku, że może zrobić minutę ciszy. Ale potem pomyślałem sobie, że to była tak uśmiechnięta dziewczynka i taką piosenkę piękną nagrała, taką energię miała, że nie sądzę, że ona chciałaby mieć minutę ciszy. Ja na przykład bym nie chciał.

Hołd na koncercie. Bedoes zdradza szczegóły upamiętnienia Mai Gadowskiej

W trakcie dalszej części wywiadu gwiazdor polskiego hip-hopu dokładnie opisał planowany sposób uczczenia pamięci po zmarłej nastolatce. Będzie to niezwykle wzruszający moment dla całej zgromadzonej pod sceną publiczności, który z pewnością zapadnie w pamięć wszystkim fanom.

Po prostu puścimy jej utwór, poproszę wszystkich, żeby posłuchali, nie będziemy śpiewać, będziemy po prostu stać, słuchać.

Znany muzyk podkreślił jednocześnie, że radzenie sobie z utratą osób z najbliższego otoczenia stanowi dla niego ogromne wyzwanie emocjonalne. Jako przykład podał sytuację po odejściu swojego ukochanego dziadka, kiedy to całkowicie zrezygnował z występów na żywo na pełne dwa lata.

Śmierć bliskich. Raper Bedoes opowiada o stracie swojego dziadka

Wiesz, jest to ciężkie bardzo dla mnie. Na dzisiejszy koncert dużo takich śmiesznych rzeczy przygotowaliśmy. I zastanawiam się, jak to w ogóle zrobić. Bo z jednej strony mamy taki dzień a z drugiej strony, jak mój dziadek odszedł to ja dwa lata nie koncertowałem, więc dla mnie jest to szczególnie wrażliwy temat. Mama zawsze mi mówiła, że "dziadek by chciał, żebyś koncertował właśnie, chciałby, żebyś ty koncertował dla niego". Teraz, jak koncertujemy robimy też hałas dla dziadka.

Na sam koniec gwiazdor polskiej sceny muzycznej wytłumaczył powody nawiązania współpracy z tą konkretną organizacją wspierającą dzieci dotknięte problemami onkologicznymi. Jego słowa dobitnie pokazują determinację do ciągłej walki i wspierania pacjentów w najtrudniejszych chwilach ich życia.

Dlaczego w ogóle zacząłem współpracować z fundacją? Bo to jest Cancer Fighters, to nie jest, że może sobie poradzimy, że zobaczymy jak będzie, tylko walczymy z rakiem. Czy ktoś wygrywa, czy ktoś nawet przegrywa, to to, co dzieje, to motywacja dla innych, żeby walczyli.

Z materiału opublikowanego na TikToku wynika, że co, Bedoes zapowiedział w wywiadzie dla Radia Eska, dokładnie zrobił. Jego koncert zaczął się od słów, które były zaapowiedzią "Hołdu dla Majko". Raper dodał, że nie był na coś takiego przygotowany.

Ta dziewczynka zostawiła po sobie tak przepiękny utwór

- zapowiedział Bedoes. I faktycznie piosenkę, nagraną przez Majkę puścił. Reakcja tłumu - niezapomniana. Zobaczcie na wideo pod tekstem.