Wimbledon 2026. Linda Noskova triumfuje w Londynie

Kolejna Czeszka z triumfem w Londynie

Linda Noskova zwyciężyła w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon, rozgrywanego na trawiastych kortach w Londynie. Została tym samym szóstą Czeszką w historii, która sięgnęła po to prestiżowe trofeum. Dołączyła do grona utytułowanych zawodniczek ze swojego kraju, takich jak Martina Navratilova, Jana Novotna, Petra Kvitova, Marketa Vondrousova i Barbora Krejcikova.

Co ciekawe, rekord dziewięciu wygranych w londyńskiej imprezie dzierży urodzona w Pradze Martina Navratilova. Słynna tenisistka, która przez znaczną część swojej kariery sportowej reprezentowała Stany Zjednoczone, triumfowała w latach 1978-79, 1982-87 oraz w 1990 roku. Legendarna zawodniczka obserwowała sobotnie zmagania i sukces Noskovej z wysokości trybun.

Jakie zasady obowiązywały dawniej?

Zeszłoroczna edycja londyńskiego szlema zakończyła się sukcesem reprezentantki Polski. Niestety, tym razem Iga Świątek musiała uznać wyższość rywalki i odpadła z turnieju już na etapie trzeciej rundy. Rywalizacja w Wimbledonie na przestrzeni lat ulegała sporym zmianom, szczególnie w początkowym okresie funkcjonowania turnieju.

Warto przypomnieć, że pomiędzy 1884 a 1921 rokiem obowiązywały zupełnie inne reguły gry. W tamtym okresie obrończyni tytułu sprzed roku miała z urzędu zagwarantowany udział w finale turnieju. Przeciwniczką triumfatorki z poprzedniego sezonu zostawała najlepsza zawodniczka wyłoniona w ramach rywalizacji pozostałych uczestniczek zawodów.