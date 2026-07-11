Cristiano Ronaldo leczy rany po klęsce na mundialu. Z taką rakietą u boku idzie szybko!

Słynny piłkarz i jego partnerka uciekli od medialnego zgiełku, by zregenerować siły po zakończonym turnieju. Georgina, chętnie dzieląca się swoim życiem w sieci, opublikowała zdjęcie z ich wspólnego relaksu w słońcu. Kadr szybko obiegł internet, zyskując ogromną popularność i lawinę wspierających komentarzy od kibiców z różnych zakątków globu, którzy wciąż żyją porażką Portugalii na MŚ 2026.

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Cristiano Ronaldo odpoczywa z partnerką. Georgina Rodriguez wspiera piłkarza po mundialu

Od dawna uważa się, że modelka to największe wsparcie dla portugalskiego gwiazdora, szczególnie w momentach sportowych kryzysów. Kiedy po meczu 1/8 finału MŚ z Hiszpanią (0:1) Ronaldo nie krył łez, kibice mocno mu współczuli. Obecnie para stara się zostawić za sobą turniejowy stres i skupia się na wspólnym wypoczynku w spokojnej atmosferze.

Luksusowe wyjazdy to dla nich najlepszy sposób na powrót do równowagi po trudnych doświadczeniach. Mimo że jak dotąd nie ujawniono dokładnego miejsca ich pobytu, zdjęcia w mediach społecznościowych zdradzają piękną, rajską scenerię. To właśnie tam Ronaldo odzyskuje siły po mistrzostwach, które miały być wspaniałym finałem jego kariery, a zakończyły się kolejną bolesną mundialową klęską. Szczęśliwie piłkarz ma obok siebie ukochaną Georginę i najbliższych, którzy szybko poprawili mu nastrój.

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Wakacyjne zdjęcia Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez znajdziesz w naszej galerii.