Eurowizja 2026 RELACJA na żywo: finał z udziałem Polski 16.05.2026 [WYNIKI, WYSTĘPY]

Kto wygra Eurowizję 2026? O tym przekonamy się około godziny 1 w nocy, kiedy zsumowane zostaną noty od jurorów i telewidzów. Wśród 25 finalistów znajduje się reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Artystka zaśpiewa jako osiemnasta w kolejności startowej. Bądźcie z nami i trzymajcie kciuki za polską delegację. Co ważne, na artystkę można zagłosować do dziesięciu razy zarówno w pozostałych 34 krajach uczestniczących, jak i w innym, dowolnym miejscu na świecie. Szczegóły w linkach poniżej.
Eurowizja 2026 - finał - relacja na żywo
Koncert rozpocznie się punktualnie o 21:00. Transmisję z Wiednia w Telewizji Polskiej skomentuje tradycyjnie Artur Orzech, a TVP oraz organizatorzy widowiska zapewniają też transmisję online. Jurorzy i widzowie w każdym kraju oddadzą punkty w skali 1-8, 10 i 12 punktów: na zakończenie wieczoru zdobywca najwyższego wyniku zgarnie jubileuszowe trofeum i rolę gospodarza przyszłorocznej, 71. edycji. W polskich barwach - Alicja Szemplińska, a rzeczniczką polskiego jury jest dziennikarka Ola Budka.
Eurowizja 2026 - Wielki Finał z Polską
21:45
07. Ukraina - Leléka - "Ridnym"
Ukraińska ballada standardowo na wysokim poziomie artystycznym. Wiktoria Leleka zdobyła muzyczne doświadczenie w ojczystym kraju, jednak od lat mieszka w Niemczech. Pełne emocji "Ridnym" to utwór o więzi z własnymi korzeniami i tradycjami przodków. Na scenie tradycyjna ukraińska harfa i zjawiskowa gra świateł.
21:44
06. Grecja - Akylas - "Ferto"
Cytując Artura Orzecha, "proszę nie mrugać". Jeden z najbardziej skomplikowanych technicznie występów łączy w sobie ekstrawaganckie stroje, greckie tradycje i grę komputerową, ale wszystko z głębokim przesłaniem. "Ferto" mówi o konsumpcjonizmie i doświadczeniach artysty, który dorastał w trudnej sytuacji finansowej. Dziś dedykuje swój utwór o bogactwie mamie, z którą jest blisko związany. FERTO MU, FERTO MU, FERTO MU - jeden z faworytów i ogromna nadzieja Greków na drugie w historii zwyciętwo.
21:39
05. Albania - Alis - "Nân"
Choć w języku narodowym, to z napisami po angielsku. Albański utwór i występ poświęcony mamie porusza wiele osób, zwłaszcza tych doświadczonych opuszczeniem rodzinnego domu oraz emigracją - co jest tematem bliskim licznym Albańczykom. 24-letni Alis Kallaçi wygrał albańskiego "X-Factora" i fanom Eurowizji kojarzy się nieco z Michałem Szpakiem.
21:33
04. Belgia Essyla - "Dancing on the ice"
Na scenie 30-letnia Belgijka, uczestniczka "The Voice Belgique" - Essyla. Nieoficjalnie, wybrana po tym, jak z zaangażowania w Eurowizję wycofał się popularny Loïc Nottet - zdobywca 4. miejsca w Wiedniu w 2015 roku. Popowy numer "Dancing on the ice" to jedyny finalista, którego awansu nie przewidziały poprawnie zakłady bukmacherskie. Telewizja VRT, która będzie odpowiadać za występ Belgii za rok, zapowiedziała dziś swoją prawdopodobną rezygnację w razie braku głosowania nad dalszym udziałem Izraela w Eurowizji.
21:31
Tym razem bez słyszalnego buczenia i okrzyków. W pierwszym półfinale protestujących wyprowadzono z hali, a występ Izraela Europejska Unia Nadawców ocenzurowała, publikując w sieci zapis z próby.
03. Izrael - Noam Bettan - "Michelle"
Jako trzeci na scenie najbardziej kontrowersyjny uczestnik w tym roku. Popularny w swoim kraju Noam ma 28 lat i francuskie korzenie, a zatem popowy numer "Michelle" i po francusku, i po hebrajsku.
21:23
02. - Niemcy - Sarah Engels - "Fire"
Reprezentantką naszych sąsiadów zza Odry jest gwiazda popu, Sarah Engels. 33-latka cieszy się oddanym gronem fanów i sporymi sukcesami komercyjnymi. Tu z kolei podobieństwo w wyglądzie do naszej Roxie Węgiel, która była jurorką niemieckich preselekcji w tym roku! W myśl piosenki, występ pełen czerwieni i ognia. Niemal na pewno nie na wygraną, których Niemcy mają w dorobku tylko dwie (1982, 2010).
21:20
01. Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
Stawkę otwiera tym razem jeden z faworytów fanów - reprezentant Danii. Po wcześniejszej, nieudanej próbie artysta trafił w końcu na Eurowizję z popowym numerem w języku narodowym. Co ciekawe, z wyglądu przypomina wielu internautom Janna, finalistę polskich preselekcji w 2023. To drugi awans Danii z rzędu. Kraj wygrał w latach 1963, 2000 i 2013.
21:17
GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Głosy SMS i online można oddawać przez cały czas trwania koncertu. Każdy może oddać maksymalnie 10 głosów z jednego urządzenia lub karty płatniczej.
21:12
Scenę przejmują prowadzący tegoroczny konkurs - Michael Ostrowski oraz popularna w Austrii prezenterka związana rodzinnie ze znaną marką jubilerską, Victoria Swarovski.
21:08
Za Alicję trzyma kciuki również Justyna Steczkowska. Nasza ubiegłoroczna reprezentantka ogląda transmisję z Wiednia, relacjonując to na żywo w swoich social mediach. Przypominamy, że "GAJA" wywalczyła siódmy wynik w międzynarodowym televotingu!
21:05
Artyści przechodzą ze swoimi flagami narodowymi w oprawie zapewnionej przez JJ-a i orkiestrę symfoniczną austriackiego radia publicznego. Alicja Szemplińska wyjdzie na scenę, zgodnie z przydzieloną jej pozycją startową, jako osiemnasta.
21:03
Transmisję rozpoczyna motyw łódki - stale towarzyszący JJ-owi podczas jego zwycięskiej przygody z Eurowizją w zeszłym roku. Artysta otwiera Wielki Finał, prezentując swój wokalny talent i wyjątkowe połączenie klasycznego wykształcenia muzycznego z największym telewizyjnym show świata.
20:59
Już za minutkę zaczynamy! Wiedeń jest gospodarzem Eurowizji po raz trzeci: w 1967 roku ugościł ostatnią edycję transmitowaną wyłącznie w wersji czarno-białej, a w roku 2015 był gospodarzem poprzedniego jubileuszu, czyli 60-lecia.
20:32
Niespełna pół godziny dzieli nas od początku show! Gotowi? Na scenie zaprezentuje się 25 finalistów, ale to nie jedyne muzyczne wrażenia tego wieczoru. Tegoroczny finał rozpocznie się tradycyjną Paradą Flag, której motywem przewodnim jest połączenie wiedeńskiej klasyki z nowoczesnością...
20:05
Wielki Finał jubileuszowej Eurowizji rozpocznie się o 21:00. Zapraszamy do śledzenia transmisji razem z nami.
Gospodarzem jest austriacka telewizja ORF, której reprezentant - śpiewak Opery Narodowej w Wiedniu, JJ, z utworem "Wasted Love", zwyciężył ubiegłoroczny finał w Bazylei.