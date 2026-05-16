Ekstraklasa piłkarska. Wisła Płock – Górnik Zabrze: Kto przesądził o wyniku meczu?

Przebieg meczu Ekstraklasy w Płocku

Spotkanie Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Wisłą Płock a Górnikiem Zabrze zakończyło się zwycięstwem gości wynikiem 0:1. Pierwsza połowa meczu, który rozgrywał się na stadionie w Płocku, upłynęła bez bramek, a na przerwę obie drużyny schodziły z bezbramkowym remisem.

Mecz obserwowany przez 10 244 widzów sędziował Wojciech Myć z Lublina. Emocje narastały z każdą kolejną minutą drugiej połowy, kiedy to obie drużyny starały się przejąć inicjatywę i zdobyć decydujące trafienie, które przesądziłoby o losach pojedynku.

Maksym Chłań bohaterem Górnika Zabrze

Jedyna bramka w tym zaciętym spotkaniu padła w 76. minucie. Autorem trafienia, które dało zwycięstwo Górnikowi Zabrze, był Maksym Chłań. Jego gol przesądził o końcowym rezultacie, zapewniając gościom cenne trzy punkty w walce o ligowe cele.

Podczas meczu sędzia musiał interweniować, pokazując kilka żółtych kartek. W drużynie Wisły Płock ukarani zostali Łukasz Sekulski, Nemanja Mijusković i Quentin Lecoeuche. W zespole Górnika Zabrze żółtą kartkę otrzymał Lukas Ambros.

Kluczowe zmiany w składach drużyn?

W trakcie spotkania oba zespoły dokonały szeregu zmian, mających na celu odświeżenie gry i wpłynięcie na jej dynamikę. W Wiśle Płock, w 67. minucie Łukasza Sekulskiego zmienił Giannis Niarchos, a Deniego Juricia w 60. minucie zastąpił Said Hamulić. W 76. minucie na boisku pojawił się Dominik Sarapata, zmieniając Krystiana Pomorskiego, co było jedną z ostatnich roszad gospodarzy.

Górnik Zabrze również wprowadził do gry nowych zawodników, w tym doświadczonego Lukasa Podolskiego, który wszedł na boisko w 70. minucie, zastępując Lukasa Sadileka. W tym samym czasie Patrika Hellebranda zmienił Lukas Ambros, a Ondreja Zmrzly'ego Erik Janza. W końcówce meczu, po zdobyciu bramki, Maksyma Chłania zastąpił Kamil Lukoszek (78. minuta), a Ikia Dimiego Roberto Massimo (85. minuta), co miało wpływ na utrzymanie korzystnego wyniku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.