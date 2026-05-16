Eurowizja 2026. Dara z Bułgarii i jej hit "Bangaranga". Kim jest gwiazda? Czy faworytka fanów sięgnie po trofeum?

Tegoroczna edycja Konkursu Piosenki Eurowizji, pomimo kontrowersji i międzynarodowego bojkotu ze strony kilku krajów, przyciąga uwagę fanów muzyki z całego świata. Szczególnie interesujący jest powrót trzech państw, wśród których wyróżnia się Bułgaria. Kraj ten, po kilkuletniej przerwie, postawił na młodość i charyzmę, wysyłając na scenę doświadczoną wokalistkę znaną jako Dara. Jej utwór "Bangaranga" szybko stał się sensacją.

Dara reprezentuje Bułgarię w Wiedniu. Fani dostrzegają podobieństwo do polskich influencerek

Urodzona w 1998 roku w Warnie artystka zadebiutowała na rynku muzycznym jako nastolatka za sprawą programu "X Factor". Mimo zajęcia w nim trzeciego miejsca, osiągnęła serię spektakularnych sukcesów w Bułgarii i sama została jurorką w wielu programach rozrywkowych. Dara świetnie odnajduje się też w roli tancerki: zajęła drugie miejsce w lokalnej odsłonie "Tańca z Gwiazdami". Tym razem sięgnęła po zwycięstwo, triumfując w preselekcjach do Eurowizji 2026. Najpierw pokonała szereg innych znanych wokalistów, a potem w odrębnym koncercie wykonała trzy propozycje do Wiednia. Wygrała "Bangaranga". Tuż po ostatecznym wyborze Dara przekazała, że rozważa rezygnację z udziału z powodu fali hejtu, jaką otrzymała w sieci. Nie poddała się jednak i właśnie spełnia swoje marzenia na scenie Eurowizji. Co ciekawe, polscy fani szybko dostrzegli podobieństwo Bułgarki do influencerek Fagaty i Klaudii Sadownik. Zgadzacie się?

"Bangaranga" - o czym jest piosenka na Eurowizję? Będzie czarnym koniem?

Utwór "Bangaranga", który Dara prezentuje na tegorocznej Eurowizji, to znacznie więcej niż tylko chwytliwa melodia. Jak przyznaje sama wykonawczyni, jej propozycja jest hymnem na cześć wewnętrznej siły i ekspresji. Choć na pierwszy rzut oka tytuł może wydawać się abstrakcyjny, w kontekście przesłania piosenki symbolizuje wybuch energii, radości i niezłomnej woli. Dara inspirowała się też lokalnymi tradycjami, a dokładnie - kukeri, czyli karnawałowymi przebierankami na bułgarskich wsiach. Początkowo, utwór cieszył się sporą sympatią fanów, jednak nie należał do głównych faworytów. W dniu Wielkiego Finału awansował jednak do czołówki wszelkich typowań.

Eurowizja 2026 - finaliści

70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu zakończy się 16 maja. Na scenie w Wiener Stadthalle zaprezentują się reprezentanci 25 państw:

lbania: Alis - "Nân"

Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

Austria: Cosmó - "Tanzschein"

Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"

Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

Chorwacja: Lelek - "Andromeda"

Cypr: Antigoni - "Jalla"

Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Francja: Monroe - "Regarde !"

Grecja: Akylas - "Ferto"

Izrael: Noam Bettan - "Michelle"

Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

Malta: Aidan - "Bella"

Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Niemcy: Sarah Engels - "Fire"

Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"

Serbia: Lavina - "Kraj mene"

Szwecja: Felicia - "My System"

Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"

Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

